Azért káromkodott Hadházy Ákossal Bácsszőlős fideszes polgármestere, mert vécére kellett mennie

Jogtalanul élt az uniós pénzből felújított orvosi lakásban Bácsszőlős fideszes polgármestere, Szarvas Róbert, de szerinte az EU úgysem fogja megbüntetni a falut – írja a Népszava.

Szarvast még februárban kereste fel Hadházy Ákos független képviselő, hogy megtudja, tényleg a falu egészségházában lakik-e. A beszélgetés végén Szarvas Róbert feldúlva kérdezte Hadházytól, hogy „minek kérdez baromságokat”, ha „mindent tud”. „Mert annyira meredek, hogy ön az orvoslakásban lakik” – válaszolta erre Hadházy, mire Szarvas Róbertből kiszakadt: „Bazdmeg, valahol laknom kell!”

Később hivatali visszaélés miatt elrendelték a nyomozást Szarvas ellen, amiért beköltözött az EU-s pénzből felújított orvosi szolgálati lakásba, majd a polgármester vissza is költözött a számára korábban kiutalt önkormányzati lakásba.

A Népszavának Szarvas Róbert azt mondta, azért költözött most vissza, mert nem kell már fűteni, így nem fél a kéménytől, amiről szakvéleménye is van, hogy élet- és vagyonveszélyes. Azt mondta, a kémény újrafalazása másfél millióba kerülne, erre a falunak most sincs pénze, ahogy neki sincs pénze arra, hogy házat vegyen a faluban.

A bácsszőlősi képviselő-testület egyik tagja szerint attól tartanak, hogy a falut megbünteti az EU amiatt, hogy a közösség pénzén felújított szolgálati lakást nem a pályázatban kitűzött célra használták. Szarvas szerint viszont ettől nem kell félni, mert Bácsszőlősön nincs orvos, aki használhatná az orvosi szolgálati lakást.

Illetve szerinte az ő beköltözésével nem történt károkozás, és azzal, hogy 17 500 forint lakbért fizetett, az örökké forráshiányos önkormányzat legalább egy kis pénzhez jutott.

A lapnak Szarvas végül elismerte, hogy hibát követett el, és azt mondta, ha megválasztják, klímaberendezést szereltet a lakásba félmillióért, és azzal fűt. Az utolsó kérdésre, hogy „miért kellett olyan drasztikus szóval leráznia Hadházy Ákost”, azt válaszolta: