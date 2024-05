Vissza az egész: Lajos Béla mégis indul az önkormányzati választáson, eredeti színekben

Mégis indul a júniusi önkormányzati választáson Lajos Béla civil aktivista, ráadásul eredeti színekben, a Színes Erzsébetváros élén - jelentette be péntek délután a szervezet Facebook-oldalán. A kerületben népszerű Lajos csütörtökön ledarálta már összegyűjtött aláírásait, hogy a Magyar Péter-féle Tisza Párt színeiben kezdjen kampányolni. A párt azonban értesüléseink szerint végül kihátrált mögüle.

Annak érdekében, hogy a kedvező helyzetet kihasználva fővárosi listát állíthasson Magyar pártja, csütörtökön három, majd pénteken még két Tisza-párti fővárosi polgármesterjelölt jelent meg a választási iroda honlapján. Egyikük a VII. kerületben igen népszerű Lajos volt, aki civil szervezet polgármesterjelöltjeként a hét közepéig össze is gyűjtötte a szükséges ajánlásokat. Csütörtökön azonban ezeket ledarálta, és újrakezdte a gyűjtést immáron tiszás jelöltként – majd péntekre már nem volt Magyar Péter pártjának jelöltje.

Miután a szélsőjobboldali Magyar Jelen és a Megafon számos tagja szinte egyszerre támadni kezdte a szerintük szélsőbaloldali, zsidóbarát és LMBTQ+-aktivista Lajost, a Tisza Párt kihátrált mögüle, információink szerint azért, mert nem tudtak arról, hogy LMBTQ+-aktivista. Az ügyben kerestük a Tisza Pártot és Lajost is, aki későbbre ígért tájékoztatást. Péntek délután Lajos a Színes Erzsébetváros Facebook-oldalán jelentette be, hogy látva, „[a szervezet] nagyon erős civil identitással rendelkezik” Erzsébetvárosban, mégis önállóan indul az önkormányzati választáson.

A Tiszának egyébként Lajos kiesésével is megvan a fővárosi lista állításához szükséges három kerületi polgármesterjelöltje, sőt.

Lajos Erdélyből származik, több mint tíz éve él Erzsébetvárosban. A helyi közéletbe 2018-ban csatlakozott be, amikor társaival megalapította a civil szervezetet: városfejlesztési és zöld kérdésekkel kezdtek el foglalkozni, ötleteikkel a 2019-es önkormányzati választások után a fővárost és ellenzéki vezetésű kerületeket is megkerestek. Az urbanisztikai témáik mellett Lajosék kommunikációs feladatokat is vállaltak. Forrásunk szerint több belső választókerületnél is bejelentkeztek, hogy szívesen készítenének tartalmakat közösségi média felületeikre, az erzsébetvárosi önkormányzattal meg is állapodtak. Szerződésük azonban csak egy évig élt, a kerület vezetése azt ugyanis 2021-ben nem hosszabbította meg.

A Színes Erzsébetváros 2023. decemberében jelentette be, hogy indulnak az önkormányzati választáson. Lajos akkor azt mondta a Telexnek, hogy az országosan szervezett pártoktól függetlenül indulnak, és nem terveznek együttműködni egyik párttal sem.