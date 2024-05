A tiszavirág életű VII. kerületi próbálkozás után Kőbányán talált új jelöltet a Tisza Párt

A Tisza Párt újabb fővárosi polgármesterjelöltje jelent meg a Nemzeti Választási Iroda oldalán péntek délután: Barna Judit Annamária a jelenleg fideszes vezetésű Kőbányán indul D. Kovács Róbert ellen.

Annak érdekében, hogy a kedvező helyzetet kihasználva fővárosi listát állíthasson Magyar Péter pártja, csütörtökön három, majd pénteken még két Tisza-párti fővárosi polgármesterjelölt jelent meg a választási iroda honlapján – egyikük azóta visszalépett. A jelöltek közül többen annyira új szereplők, hogy még mindig nem tudjuk róluk pontosan, kicsodák. Éppen a visszalépő VII. kerületi jelölt a legismertebb: Lajos Béla a Színes Erzsébetváros civil szervezet polgármesterjelöltjeként már össze is gyűjtötte a szükséges ajánlásokat, csütörtökön azonban ezeket ledarálta, és újrakezdte a gyűjtést immáron tiszás jelöltként – majd péntekre már nem volt Magyar Péter pártjának jelöltje.

Miután a szélsőjobboldali Magyar Jelen és a Megafon számos tagja szinte egyszerre támadni kezdte a szerintük szélsőbaloldali, zsidóbarát és LMBTQ+-aktivista Lajost, a Tisza Párt kihátrált mögüle. Információink szerint azért, mert nem tudtak arról, hogy LMBTQ+-aktivista. Az ügyben kerestük a Tisza Pártot és Lajost is, aki későbbre ígért tájékoztatást.

A pártnak Lajos kiesésével is megvan a fővárosi lista állításához szükséges három kerületi polgármesterjelöltje. Magyar péntek délután írta Facebook-oldalán, hogy este hivatalosan is bejelenti a tiszás polgármesterjelölteket. Azt ígérte, ugyanannyi fideszes vezetésű kerületben indulnak, mint ahány ellenzéki vezetésűben. A XVIII. kerületben, ahol korábban már megnevezték polgármesterjelöltjüket, mostanra két egyéni képviselőjelöltjük is van.

