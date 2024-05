Az adatvédelmi hatóság is vizsgálhatja, hogy szivárogtak ki Magyar mentőszolgálati jegyzőkönyvei

Súlyos adatvédelmi kérdéseket kell tisztázni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint az Országos Mentőszolgálat jegyzőkönyveinek kiszivárgásával kapcsolatban, írja az RTL Híradó.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Bors bulvárlap szombaton hozott nyilvánosságra két jegyzőkönyvet arról az esetről, amikor Varga Judit mentőt hívott Magyar Péterhez. A dokumentumokból elolvasható az, hogy 2023 februári eset helyszíne a főváros XII. kerületében lévő Kútvölgyi út 44., ami akkor Magyar Péter és Varga Judit közös lakcíme volt, és hogy a beteg egy Péter keresztnevű 41 éves férfi. A dokumentum egy apró érdekessége, hogy a bejelentő nevénél Dr. [KITAKARÁS] Péter szerepel, ami fura annak fényében, hogy elvileg Varga Judit hívta a férjéhez a mentőt. A cikkben meg is nevezik Magyar Pétert, és arról írnak többek között, hogy az eset idején „zavart, gyógyszermérgezett” volt. Az esetről Varga Judit korábban már beszélt a Hajdu Péter bulvárműsorában adott propagandainterjúban.

Péterfalvi Attila az RTL-nek azt mondta, mérlegelik, hogy indítanak-e hivatalból eljárást. „Az adatkezelés az EU-s vagy a magyar jogszabályoknak megfelelően történik-e. Az a következő kérdés, hogy egyáltalán ez a forma ez valós-e, a jegyzőkönyvi forma, és hogy ezzel ki rendelkezhetett, vagyis honnét juthatott el a sajtóhoz?”

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP