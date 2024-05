Matolcsy Ádám egykori titkárnője intézte a 13 milliárdot érő New York-i luxuslakás ügyeit

photo_camera Matolcsyék befektetési célú medencés terasza. A zöld folt a Central Park délkeleti sarka.

A 444 által leleplezett New York-i luxuslakásügy egyik kulcsszereplője most elismerte a Válasz Online-nak, hogy korábban Matolcsy Ádám titkárnője volt. ű



Így a New York legdrágább szállodáját is magába foglaló épületben található luxusingatlan még közvetlenebbül köthető Matolcsy jegybankelnök fiának baráti köréhez. Szintén mi írtuk meg egy hónappal ezelőtt, hogy a 2022. végén megszerzett ingatlant máris árulják, 40 millió dolláros irányáron.

Ahogyan 2022-ben beszámoltunk róla, a New York csúcsáras szállodáját is magában foglaló ikonikus Crown Building legfényűzőbb, 348 négyzetméteres, három háló- és három fürdőszobás lakását, amihez saját, 12 méteres teraszmedence is tartozik, egy olyan, erre a célra alapított amerikai cég vette meg 34,8 millió dollárért, aminek a létrehozásában egy bizonyos R.E. vett részt.

Cikkünkben bemutattuk, hogy a magyar állampolgár R.E. neve a kétezertízes évek közepén több olyan vállalkozás megalapításánál szerepelt, amelyek aztán a Matolcsy-kör magántőkealapjainál landoltak. A Válasz most ennél is közvetlenebb bizonyítékot mutatott be arra, hogy R.E. közvetlenül kötődik Matolcsy Ádámhoz: