Koltai Róbert mégis fel fog lépni Ócsán

A helyi református közösség segítségének köszönhetően Koltai Róbert mégis felléphet Ócsán, ahol korábban állítólag a polgármester miatt lemondták önálló estjét, írja a Magyar Hang. „Mintegy három hete a helyi református vezető lelkész írt egy levelet, hogy nagyon szégyelli, ami történt, és engedjem meg, hogy ők meg meghívjanak” – mondta színművész a lapnak, hozzátéve, hogy fellépti díj nélkül megy csak el, mivel ez neki nem anyagi kérdés volt, hanem erkölcsi, „mert mi az, hogy lemondja egy polgármester”. Koltai áprilisban írta ki Facebook-oldalára, hogy lemondták az város művelődési házába tervezett egyéni estjét, mert a „polgármester úr nem engedélyezi”.

photo_camera Koltai Róbert Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A várost 2010 óta vezető Bukodi Károly is posztolt az ügyben, szerinte politikai lejáratás az egész, az eset januárban történt, Koltainak rengeteg lehetősége lett volna szólni a történtek miatt. Szerinte az történt, hogy az ócsai szabadidőközpont éves tervet készített, ilyenkor több művészt is megkeresnek, köztük volt Koltai Róbert is, akit pedagógusnapra szerettek volna felkérni, de végül mégsem őt választották. Azt mondta, az egészet rosszul kommunikálták, „ebből lett az, hogy a baloldali média ezt már úgy tálalta mindenki elé, hogy én kitiltottam művész urat a városból”.