Megszólalt az illetékes polgármester az illetékes elvtárs állítólagos kitiltása ügyében

„Megérkezett a felkérés az ócsai művelődési háztól egy kétórás önálló estről, rá két hétre jött a lemondás telefonon. Miszerint a polgármester úr nem engedélyezi! Nemkívánatos személy lettem tisztelt ócsai közönség, jóllehet a többi szereplés kárpótol” – írta csütörtökön Facebook-oldalán Koltai Róbert színművész, aki sok egyéb szerepe mellett a nyolcvanas években az illetékes elvtárs figurájával tett szert óriási népszerűségre.

Még aznap kerestük a várost 2010 óta vezető fideszes politikust, Bukodi Károlyt, üzenetünkre nem reagált, de péntek este kitett egy videós posztot az ügyről.

Szerinte ez egy politikai lejáratás, amit nem véletlenül időzítettek két nappal az önkormányzati választási kampány kezdete elé. Az eset ugyanis januárban történt, Koltainak szerinte addig számtalan lehetősége lett volna szólni a történtek miatt.