Az MCC Brüsszel beperli az Orbánék brüsszeli konferenciáját betiltó polgármestert

Az MCC Brüsszel a szólásszabadságra hivatkozva indít pert Emir Kir, a brüsszeli Saint-Josse kerület polgármestere ellen – írja hírlevelében a Politico. Mert az MCC brüsszeli irodája volt a társszervezője a Nemzeti Konzervatív Konferenciának (NATCON) Brüsszelben, amit Emir Kir áprilisban betiltott, mondván, hogy nem látják szívesen a szélsőjobboldalt.

photo_camera Orbán Viktor újságíróknak nyilatkozik Brüsszelben, a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia (NatCon) második napján, 2024. április 17-én Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A Politico azt írja, az MCC-t Yohann Rimokh, egy Belgiumban dolgozó francia ügyvéd képviseli majd, aki a „nagy lakosságcsere” összeesküvés-elméletet megalkotó Renaud Camus filozófust is védte a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos vádakkal szemben. Az ügyvéd az MCC szerdai brüsszeli rendezvényén azt mondta, „a szólásszabadság a kereszténység, vagyis Európa egyik megtestesülése”. Szerinte a most indított per példa nélküli Belgiumban.