Házkutatást tartottak az AfD képviselőjénél, akit orosz kenőpénzek elfogadásával gyanúsítottak

A müncheni főügyészség házkutatást tartott az AfD-s Petr Bystron lakásán is és irodáiban. A szélsőjobboldali képviselővel szemben korábban felmerült, hogy csúszópénzeket fogadhatott el Oroszországból. Miután a Bundestag felfüggesztette a mentelmi jogát, vesztegetés és pénzmosás gyanújával razziáztak különböző hozzá köthető ingatlanokban, Berlinben, Mallorcák, Münchenben, Erdingben és Deggendorfban. A cseh hírszerző szolgálatok állítólag olyan hangfelvételekkel rendelkeznek, amin Bystron 20 ezer euró átvételéről tárgyal egy oroszbarát ukrán üzletemberrel. A Spiegel szerint az Voice of Europe nevű oldallal német, belga, francia, magyar, holland és lengyel politikusok dolgoztak együtt orosz pénzből, ami a júniusi EP-kampányukat is fedezte.

Bystron az AfD EP-listájának második helyén szerepelt. A listát vezető Maximilian Krah munkatársát nemrég azért vették őrizetbe, mert Kínának kémkedhetett.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Bystron januárban részt vett a Mi Hazánk évértékelőjén, miután Hadházy ezt a megjelenést összefüggésbe hozta a cseh titkosszolgálat leleplezésével, Toroczkai László beperelte a független képviselőt rágalmazás miatt. (ARD)