Mi jön az iráni elnök halála után?

Ehraim Raiszi halálának valószínűleg nem lesz közvetlen hatása Iránra, a Közel-Keletre és a világra.

Mindhárom elketyeg, ahogy eddig.

Messzebbre tekintve viszont a hétvégi helikopterbaleset még tovább bonyolíthatja az országos, regionális és globális helyzetet.

photo_camera Ebrahim Raiszi 2024 áprilisában Fotó: -/AFP

Hiába volt Irán, a Közel-Kelet egyik, atomhatalmi státuszra vágyó nagyhatalmának elnöke, Ebrahim Raiszi hétvégi halála nem rengette meg annyira hazáját, mint például a néhány nappal, korábbi Robert Fico elleni merénylet Szlovákiában.

Először is azért, mert bár természetesen előkerültek összeesküvés-elméletek merényletről és annak feltételezett elkövetőjéről, az eddig jelek szerint egyszerűen baleset történt. Raiszi, valamint az iráni külügyminiszter és hétfős kíséretük helikoptere vasárnap zuhant le Irán északnyugati részén. A delegáció épp Azerbajdzsánba tartott, hogy az azeri elnökkel, Ilham Alijevvel közösen felavassanak egy duzzasztógátat, de gépük a rossz időben a földnek csapódott.

Másrészt azért, mert bár Iránban az elnök a legmagasabb, közvetlenül választott közjogi méltóság, ő valójában inkább kirakatfigura, aki egyrészt a külföld felé megtestesíti a teheráni vezetést, másfelől a közel 90 millió irániban igyekszik azt a tévképzetet kelteni, hogy van beleszólásuk hazájuk irányításába.

A gyűlölt, korrupt és gyilkos perzsa sahot elkergető 1979-es forradalom után létrejött Iráni Iszlám Köztársaság legfelsőbb vezetője ugyanis Ali Hamenei ajatollah. Ő a forradalmat vezető Homeini ajatollah halála után, 1989-ben vette át a hatalmat, amit 85. születésnapja után is gyakorol. Minden lényeges kérdésről ő, illetve azok a többnyire hozzá hasonlóan idős vallási vezetőkkel feltöltött testületek döntenek, amiknek tagjait gyakorlatilag kölcsönösen nevezik ki.

Az egyébként szintén vallási vezető Raiszi ugyan valóban megnyerte a 2021-es iráni elnökválasztást, de ezeken a választásokon eleve csak azok indulhattak jelöltként, akiknek azt az ajatollahok engedélyezték. Mivel az utóbbi húsz évben többször is előfordult, hogy olyan jelölt lett elnök, aki hatalomra jutva Hameneiékhez képest kifejezetten liberálisnak bizonyult, az ajatollahok egy ideje már jobban ügyelnek a jelöltek listájának összeállításakor. Ezért intézték el, hogy 2021-ben ne is legyen komoly kihívója annak a Riaszinak, aki korábbi vallási-politikai-ügyészi karrierje során mindig pontosan azt tette és mondta, amit az ajatollahok konzervatív szárnya akart.

Fiatal ügyészként Raiszinak fontos szerepe volt több ezer politikai fogoly 1988-as kivégzésében, amit sem az ellenzéki iráni diaszpóra, sem a hazai közönség nem felejtett el neki. Raiszi elnöksége pedig különösen népszerűtlenné tette, hiszen az ő elnöksége alatt verték le véresen a 2022-ben, egy fiatal nő halála miatt kirobbant, több hónapon át tartó zavargásokat. A 22 éves Mahsza Aminit előbb elfogták, majd több szemtanú szerint brutálisan megverték az iszlamista karhatalmisták, akik szerint a fiatal nő nem a szigorú iráni előirásoknak megfelelően volt felöltözve. Amini a kórházban meghalt, a hivatalos magyarázat szerint szívroham következtében, az egész Iránra kiterjedő tüntetési hullám pedig több mint 500 halálesettel zárult.

Az 1979-es forradalmi ideáloktól egyre jobban eltávolodó Iránban az idős ajatollahok és a hatalomból egyre nagyobb részt magukhoz ragadó fegyveres testületek, elsősorban a Forradalmi Gárda valamivel fiatalabb vezetői, nem először voltak kénytelenek egészen nyílt erőszakot alkalmazni a forrongó lakosság ellen. A rendszer legitimációja lassan, de biztosan csökken, ám az irániaknak az utcai zavargásokon kívül nem nagyon van más módjuk elégedetlenségük kifejezésére. Legfeljebb azzal, hogy el sem mennek a demokratikusnak hazudott választásokon szavazni – és ezzel az eszközzel egyébként egyre többen élnek is.

Az iráni alkotmány szerint Raiszi halála után 50 napon belül ki kell írni az új elnökválasztást, amin természetesen ismét csak az indulhat el, akinek az ajatollahok megengedik. 2021-ben a választópolgárok fele sem ment el szavazni, most minden bizonnyal még kevesebben fognak a jelöltekért lelkesedni. Úgyis az lesz az elnök, akit az ajatollahok és Hamenei szeretnének. Az igazán érdekes kérdés, hogy mi történik, amikor a legfelső vezető posztja üresedik meg.

photo_camera Iráni nő Teheránban 2023. január 2-án, Homeini és Hamenei ajatollahok portréja előtt Fotó: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via AFP

Hamenei 85 éves, ezért egy ideje mind az iráni közvéleményt, mind a külföldi elemzőket élénken foglalkoztatja, hogy mi és ki jöhet utána. Ezek a találgatások hasonlóak ahhoz, ami a következő római pápa személye körül szoktak kavarogni, azzal a különbséggel, hogy a Vatikánnak nincs nukleáris programja.

A legfelső vezető személyéről az a 88 fős tanács dönt, amelynek tagjait az irániak választják, de valójában itt is csak azokra a jelöltekre szavazhatnak, akiknek az indulását az ország vezetői engedélyezik. Az utóbbi években két potenciális jelölt neve merült fel a leggyakrabban: Ebrahim Raiszi, aki ezzel megkapta volna több évtizedes kőkonzervatív lojalitása jutalmát, és Modzstaba Hamenei, a jelenlegi legfelső vezető fia.

Raiszi halálával a verseny látszólag egyetlen jelöltre szűkült, de valójában a helyzet bonyolultabb. Ha ugyanis az ifjabb Hamenei tényleg az apja helyébe léphetne, azzal az Iszlám Forradalom egyik alapelvét árulnák el az ajatollahok. Az 1979 előtti rendszert az irániak többek közt annak dinasztikus jellege miatt gyűlölték, míg Homeini forradalma azt ígérte, hogy az országot az arra legérdemesebb vallástudósok fogják vezetni. Modzstaba Hamenei hatalomra kerülése látványos szakítás lenne ezzel a gondolattal. Hiába oldanák meg ezzel az ajatollahok a minden forradalomból lett diktatúra esetében nehéz generációváltás kérdését, az iráni társadalom széles rétegei által gyűlölt rendszer így tovább veszítene a legitimitásából.

Raiszi halála azonban azzal is járhat, hogy az ilyen dinasztiaépítést ellenző ajatollahok tábora új jelölt után néz. Bár Homeini és az idősebb Hamanei uralmát senki nem kérdőjelezte meg komolyan az iráni vezetésen belül, az ajatollahok és az egyre nagyobb hatalmú katonai-paramilitáris vezetők folyamatosan közt folyamatosak a konfliktusok, rendszeren belüli intrikák. Több elemző most attól tart, hogy Raiszi halálával ezek a konfliktusok egyre nagyobb hullámokat verhetnek, és az egyes érdekcsoportok helyezkedése az egész régióra hatással lehet.

A közel-keleti régió különböző gócpontjaiban nagyon is aktív Irán az utóbbi hónapokban helyi szövetségeseinek köszönhetően erősebb pozícióba került, mint 1979 óta szinte bármikor. A Szíriában is aktív libanoni Hezbollah terrorszervezeten át a Vörös-tenger kereskedelmi útvonalait támadó jemeni húszikig a teheráni vezetés mindenhol megtalálta azokat a síita szövetségeseket, akikkel támadni tudták az amerikai, izraeli és részben szunnita érdekeket. Bár máig vitatott tény, hogy a gázai Hamász október 7-i, ezernél is több izraeli halálos áldozatot követelő támadásában mekkora szerepe volt Iránnak (segítették? tudtak róla? semmi?), az biztos, hogy az elhúzódó gázai háború tökéletes összhangban van a teheráni vezetés érdekeivel. Néhány hete már odáig merészkedtek, hogy Izraelt közvetlenül is célba vették.

A legitimációs válságba süllyedő, az elit különböző érdekcsoportjai közti kötélhúzással küzdő diktatúrák hajlamosak még kiszámíthatatlanabbá, még veszélyesebbé válni. Középtávon Ebrahim Raiszi halála is azzal fenyegethet, hogy 45 éves története során a Közel-Keleten talán éppen most legerősebb Iránt még aktívabbá teszi a régióban – ami egészen biztosan nem tenné biztonságosabb hellyé a világot.