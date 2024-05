Novák Előd zavarba ejtő eszmefuttatásban jutott el a karlendítéstől a mazsolán át az anális szexig

Novák Elődöt, a Mi Hazánk alelnökét és parlamenti képviselőjét sok minden nem zavarja, derült ki abból az interjúból, amit a Hit rádió felelős szerkesztője által alapított Ultrahang Plusz youtube-csatornának adott. De van, ami nagyon is!

Például nem zavarja az antiszemitizmus. „Nekem vannak antiszemita barátaim. És akkor mi van? Van, aki a kutyákat nem bírja elviselni, van, aki a mazsolát ki nem állhatja.” Zsidók. Kutyák. Mazsola. Ez utóbbi különösen beakadt neki: „attól még jobban megbotránkozom, hogy mondjuk egy mazsolát miért nem lehet megenni” – próbálta keretbe helyezni a mazsolák nem szeretetét a kutyákhoz képest. Vagy a zsidókhoz. Nem derült ki.

Már csak azért nem, mert a zsidók-kutyák-malozsa ívről volt még hová fejlődnie az Év Gondolatmenetének. A Nagy Gondolkodó így folytatta: „Van, aki a cigányokat nem bírja elviselni, van, aki a homoszexualitástól viszolyog, vagy az anális szextől, és akkor homofób? Vagy már többet is jelent a homofóbia?” Sajnos zavarba ejtően elvarratlan marad a gondolatmenet így: minél jelent többet? Nem elég viszolyogni az anális szextől, hogy rendes homofóbok legyünk? Vagy épp ellenkezőleg, már egy kis anális szex bele is férhet, attól még lehetünk rendes homofóbok? És hogy jönnek ehhez a cigányok? Vagy a zsidók? És a mazsola? Nem derült ki.

Az viszont igen, hogy az antiszemitizmus amúgy is egy kamu dolog, hiszen manapság már egyébként is az az antiszemita, akit utálnak a zsidók és ezért ezzel az „olcsó váddal” illetik. Ráadásul az orosz-ukrán háború miatt itt már mindenki náciz mindenkit, ez is lejárt lemez.

Apropó, nácik: azért az a karlendítés, amit a pártjuk majálisán is bemutattak néhányan, na, az zavarta. De az sokkal jobban, hogy a közmédia nem számolt be a majálisukról. Hogy ha a karlendítők lendítés közben mazsolákat is köpködnek, az mennyire zavarta volna, sajnos szintén nem derült ki.

(Az interjút a Telex vette észre.)