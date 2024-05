Sulyok Tamás köztársasági elnök meglátogatta Karsai Dánielt

Szerda délelőtt Sulyok Tamás új köztársasági elnök járt Karsai Dániel ALS-betegségben szenvedő alkotmányjogásznál, akinek egy napjáról a 444 nem rég nagyképes cikket készített, tudta meg a Magyar Hang.

Az aktív eutanázia legalizálásáért harcoló Karsai Dániel május elején nyílt levelet írt Sulyok Tamásnak, amiben kegyelmet kér a köztársasági elnöktől azoknak, akik gyógyíthatatlan, halálos betegeknek segítenek meghalni.

A találkozó tényét a lapnak Karsai ápolója, Márkovics Ákos is megerősítette. Elmondása szerint több mint félórás beszélgetés volt Karsai Dániel és a köztársasági elnök között, amely meghitt és jó hangulatban telt. Az államfő biztosította őt arról, hogy emberileg Karsai mellett áll. Sulyok Tamás arról is beszélt, hogy Karsai Dánielnek a kegyelemi jogkörről szóló kérvényét is mérlegelni fogja, és erről a közeljövőben írásos választ ad.

„Dani nagyon örült a találkozásnak, megtisztelőnek tartotta, hogy az államfő otthonában látogatta meg, aki ráadásul egy régi ismerőse üdvözletét is átadta” – tette hozzá Márkovics Ákos.