Idén is fideszes aktivisták kézbesítik a magyarországi szavazási leveleket a Vajdaságban

A két évvel ezelőtti eseményekhez hasonlóan idén is a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái és annak a holdudvarába tartozó Concordia Minoritatis Hungaricae Egyesület munkatársai kézbesítik a Magyarországon feladott, és minden bizonnyal első körben a Szerb Postához érkezett szavazási levélcsomagokat - írja a Szabad Magyar Szó, aminek munkatársai két éve is hasonló visszaéléseket tártak fel.

A Vajdaságban élő, de magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok a június 9-i európai parlamenti választáson levélben szavazhatnak.

A vajdasági Szabad Magyar Szó két éve márciusban cikksorozatban tárta fel, hogy olvasóik szerint a vállaltan fideszes kötődésű Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái gyűjtik be a magyarországi levélszavazatokat. Akkor erről a saját szemünkkel is meg akartunk győződni, videót is készítettünk a minimum aggályosnak mondható gyakorlatról: „Nálunk ez úgy működött, hogy hozták a szavazópapírt, és akkor aki hozta, az ki is töltötte nekünk”.

A szerb posta akkor százhatvanezer dinárt, azaz több mint félmillió forintot fizetett azért, hogy helyettük a Fideszhez ezer szálon kötődő Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) intézze a borítékok kézbesítését, begyűjtését.

A CMH bevetését azzal indokolták - már amikor egyáltalán beismerték a tevékenységüket -, hogy így tehermentesítették a szerb postát. Azonban az aktivisták nemcsak hogy házhoz vitték a borítékokat, de „segítettek” kitölteni a papírokat, és felajánlották, hogy ők maguk juttatják el a főkonzulátusra azokat. A posta ott adta át a szavazási levélcsomagokat a CMH-irodának, ahol a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a Magyar Nemzeti Tanács székháza található.

A lap friss cikke szerint a Szabadkai Magyar Főkonzulátus által közzétett dokumentum alapján a szavazatot tartalmazó válaszboríték leadása háromféleképpen történhet: a főkonzulátuson, a belgrádi nagykövetségen vagy Magyarországon, bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában. Innen adódnak a további kérdések, hogy ki garantálja, hogy az aktivisták a postások helyett végzett munka során minden levélszavazási csomagot eljuttatnak az érintetteknek; és ki biztosítja, hogy a begyűjtött válaszborítékot senki nem bontja fel, és hogy azt biztosan továbbítják a hivatalosan megjelölt átadóhelyekre.

A SZMSZ közérdekű adatigényléssel fordult a Szerb Postához, hogy megtudják, kivel, mikor és mekkora értékben kötöttek szerződést a szavazási levélcsomagok kézbesítéséről.

Címlap: Veres Nándor/MTI/MTVA