Szerbiában félreverik a harangokat, Dodikék elszakadással fenyegetnek az ENSZ ülése előtt

Minden ortodox templom harangját megkondították délben Szerbiában, mielőtt az ENSZ közgyűlése New Yorkban szavazni fog csütörtök este az 1995-ös srebrenicai népirtás emléknapjáról. Porfiri szerb ortodox pátriárka felkérte a híveket, hogy imádkozzanak az igazságosságért és a békéért - magyarul az ellen, hogy a több mint 8000 boszniai muszlim férfi és fiú ellen elkövetett tömeggyilkosságokat a nemzetközi közösség hivatalosan is népirtásnak minősítse.

Az ENSZ-szavazást Németország és Ruanda kezdeményezte, a kérdést a szerb politikai elit úgy állítja be, mintha azzal a szerb nép kollektív bűnösségét mondanák ki.

Aleksandar Vučić szerb elnök New York-ba utazott, hogy személyesen legyen jelen a döntésnél, az indulása előtt ő is a belgrádi Szent Száva-templomban vett részt közös imádságon. Vučić azt hangslyozza, hogy a háborús bűncselekményeket Szerbia korábban már többször elismerte, de a népirtás vádját nem fogadhatják el.

photo_camera Áprilisi tüntetés a Boszniai Szerb Köztársaságban, Banja Lukában. Fotó: ELVIS BARUKCIC/AFP

A boszniai szerb entitást vezető Dodik azzal fenyeget, hogy ha az ENSZ népirtásnak minősíti a srebrenicai tömeggyilkosságot, kiválnak a boszniai-hercegovinai államszövetségből. A Boszniai Szerb Köztársaságban csütörtökön felvonták a lobogókat, estére kormányülést hívtak össze.

Az ENSZ-szavazás kimenetele egyelőre meglehetősen kiszámíthatatlan. A nyugati országok többsége amerikai és német vezetéssel a határozat elfogadása mellett van, ezt támogatja az iszlám országok nagy többsége is. Szerbia fő szövetségese ezúttal is Oroszország, de valószínűleg Kína sem fogja megszavazni a tervezetet. Szijjártó Péter kijelentette, hogy Magyarország is a szerbekkel fog szavazni, emiatt Bosznia-Hercegovina már előzetesen tiltakozott. A döntéshez a szavazásban résztvevő ENSZ-tagállamok többségének támogatása szükséges.