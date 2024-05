Az államtitkár elment Az Erasmus+ ajtókat nyit konferenciára elmondani, hogy az Erasmus+ ajtókat zár

Az Erasmus+ nem ajtókat nyit, hanem ajtókat zár – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára kedden Az Erasmus+ ajtókat nyit című budapesti konferencián. Hankó Balázs szerint „jogalapot nélkülöző, diszkriminatív és igaztalan módon” zárnak ki egy „álszent módon megfogalmazott diktátummal” 200 ezer magyar felsőoktatásban lévő diákot, 20-20 ezer oktatót és kutatót európai programokból.

Az Európai Unió még tavaly januárban döntött úgy, hogy a 2022-es választások előtt alapítványokba átjátszott, úgynevezett modellváltó egyetemeket – amelyek kuratóriumába miniszterek és más, a fideszes hatalommal lojális szereplők kerültek – kizárják az Erasmus és Horizont felsőoktatási és kutatási programokból. Azóta megy a huzavona a magyar kormány és Brüsszel között, a tárgyalások év elején elakadtak, ezt Navracsics Tibor is beismerte. Év elején be is jelentették a Hu-rozint program elindítását 8 milliárd forinttal, míg az Erasmus helyett a magyar diákok Pannónia programban vehetnek részt, amire 10 milliárdot szán a kormány.

Hankó Balázs szerint a magyar felsőoktatás „pénzügyi, szervezeti, munkáltatói és akadémiai szempontból egyaránt az Európai Unió legautonómabbjai közé tartozik”, és szerinte Brüsszel diktátuma miatt most már „a magyar egyetemek fenntartó testületét, rektorait, professzorait kell kizárni”.

A Pannónia az államtitkár szerint „nemcsak Európára, hanem a világra is ajtókat nyit, és szabályozásában az Erasmus+ helyett megoldja a felsőoktatásban lévő kreditelismerést”. Hankó szerint a 10 milliárdból legalább 8000 diák, oktató és kutató juthat el a világ vezető egyetemeire, míg 10 ezer fős csereprogramot 20 ezresre emelik.

A konferencián Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviselet-vezetője, valamint Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány kuratóriumi elnöke egyaránt reményét fejezte ki, hogy az európai intézmények és a magyar kormány közötti egyeztetések sikeresen zárulnak. Ez azt jelentené, hogy a Erasmus+ programot, amely 1987 óta támogatja az egyetemi együttműködéseket, újra igénybe vehetnék a magyar diákok és kutatók.