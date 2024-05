Fél év kínlódás után megszületett a megoldás: a hírszerzők egykori főnöke lehet az új holland miniszterelnök

A holland hírszerző szolgálatot, a terrorelhárító ügynökséget és a bevándorlási hivatalt is vezette korábban Dick Schoof, akit miniszterelnöknek jelöl az újonnan alakult holland kormánykoalíció. A hatvanhét éves Schoof most az igazságügyi és biztonsági minisztérium főtitkára, 2019-ig pedig a holland Munkáspárt tagja volt. Bár keddi nyilatkozata szerint őt is meglepte a jelölése,

ideális kormányfő lehetne ahhoz, hogy végrehajtsa az idegenellenes négypárti koalíció szigorúbb menekültpolitikára és a szervezett bűnözés visszaszorítására vonatkozó terveit. Fél évvel a parlamenti választások után a győztes Szabadságpárt májusban megállapodott a koalíciós kormány létrehozásáról három jobbközép párttal. A bevándorlás- és iszlámellenes, euroszkeptikus, szélsőjobboldali-populista Geert Wilders vezette alakulat a Néppárttal, az Új Szociális Szerződéssel és a Gazdák és Polgárok Mozgalmával lépett koalícióra, az új miniszterelnök személyéről is közösen döntenek.

Arról, hogy miként történhetett meg, hogy Wilders pártja nyert választásokat a „szabadelvű Európa” egyik mintaországában, Szily László írt korábban a 444-en, emellett további cikkünket és interjúnkat is ajánljuk.

Az új holland kormány június végén kezdheti meg működését. (Politico, MTI)