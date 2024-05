Az állam megveszi a Tiborcz-Garancsi körtől a Dürer Park nyomasztó irodaházait, 80 milliárdot már ki is fizettek

A kormány megveszi a Tiborcz-Garancsi érdekeltségben megvalósuló Dürer Park túlméretezett hétemeletes fekete irodaházait, és azokba a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériumot és több más hivatalt költöztet be – értesült a 24.hu. A teljes vételár 110-120 milliárd forint lehet, amiből 80 milliárdot már ki is fizettek a beruházóknak. A Dürer Park iroda- és lakóberuházás közvetlenül a Városliget mellett, az Ajtósi Dürer fasornál valósul meg, a beruházás mögött a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és Garancsi István Marketje áll. A két nagy irodaépület már átadás előtt áll, a belső kialakításon dolgoznak, de mellettük hét lakótömb is épül. Arról, hogy ez mit jelent urbanisztikai és városképi szempontból, leginkább Zsuppán Andrást érdemes olvasni.

A 24.hu most arról értesült, hogy az állam teljes egészében megvásárolja a két irodaházat, hogy azokban állami hivatalokat helyezzenek el. Cikkük szerint erről az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő még 2022-ben előzetes megállapodást kötött a Dürer Befektetési Kft.-vel a kormány egy nem nyilvános határozata alapján.

A hír nem is került idáig nyilvánosságra, noha a tulajdoni lapok szerint a vételár nagyobb részét, 79.9 milliárd forintot már ki is fizették. A teljes összeg az eredeti megállapodás szerint 100 milliárd forint lett volna, de a beruházó az inflációra hivatkozva ezt 120 milliárdra szeretné emelni.

Mint a 24.hu írja, ez alapján 2 millió forintos négyzetméter ár jön ki. Úgy tudják, hogy a tervek szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Fejlesztési Bank és több másik állami cég költözik részben vagy teljesen az irodaházakba. Az, hogy az állam városfejlesztési és egyéb kritikák ellenére nemzetgazdaságilag kiemeltté nyilvánított beruházásokat tesz lehetővé Budapesten, majd a felhúzott irodaházakat költségvetési forrásból megvásárolja, vagyis a NER-es beruházók lényegében állami intézmények irodáit építik fel, kezd trendszerű lenni.

Januárban derült ki, hogy a szintén Garancsihoz és Tiborczhoz köthető BudaPart még meg sem épült irodaházainak már megvannak a leendő bérlői: az állam a MÁV-ot, a Volánbuszt, az Állami Számvevőszéket és a Nemzeti Választási Irodát költöztetné többek között ide.

A kormány 244 milliárd forintért megvette Balázs Attila NER-milliárdos épülő irodanegyedét is Zuglóban. Ide a NAV-ot és Központi Ellátási Főigazgatóságot költöztetnék, vagyis ott is kvázi kormányzati negyed lesz városközpont helyett.