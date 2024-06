Egy dolog a főpolgármesterség, de mi lesz a közgyűlési többséggel? - Karácsony a Tiszától csábít, Vitézy hárompárti koalíciót lát, Szentkirályi jobboldali irányításra készül

Az idei fővárosi önkormányzati választásokon előállt az a különös helyzet, hogy a főpolgármesteri poszttal egyáltalán nem biztos, hogy együtt jár a közgyűlési többség, mert elég sok szavazónál szétválhat a jelöltre való szavazás és a listára való szavazás. Már csak azért is, mert például a Tiszának nincs főpolgármester-jelöltje, miközben nem biztos, hogy egy Karácsony-támogató épp a DK-MSZP-re, egy Vitézy-támogató meg az LMP-re akar szavazni listán. (A kampány általános helyzetéről és a listavezetők álláspontjáról ebben a keddi, nagyobb cikkünkben olvashatnak.)

Nem csoda, hogy a szerdán megjelent három főpolgármester-jelölti interjú mindegyikében előjön a kérdés, egy esetleges közgyűlési többségről, azaz a város valódi irányításának lehetőségéről.

Karácsony Gergely a HVG-nek adott interjút, amelynek erről szóló részében lényegében igyekszik mindenkit meggyőzni arról, hogy ne a Tiszára voksoljon listán. Szerinte a Fidesz maximum a mandátumok harmadát tudja megszerezni, a maradék kétharmadból pedig összehozható egy koalíció. "Biztos vagyok benne, hogy a fővárosban az ellenzéken belül is máshogy alakulnak az arányok, mint az EP-választásokon. Megértem azt az akaratot, amikor valaki a Tisza Pártra szavaz azért, hogy lerombolja a Fideszt és az ellenzéket is. De azt szerintem elfogadják a választók, hogy Budapesten nem rombolni, hanem építeni kell. (...) A nyugodt építkezéshez kell is Karácsonyra szavazni. Arra biztatom őket, szavazzanak kétszer Karácsonyra", mondta. Hogy mely pártokkal szövetkezne, azt nem árulta el.

Vitézyt a Népszava kérdezte, az interjúban azt mondta, "a Fővárosi Közgyűlésben kialakulhat egy olyan új többség, amelyet olyan pártok alkothatnak, amelyek eddig ott sem voltak: az általam vezetett lista, a Tisza párt és a Kutyapárt." Szerinte ehhez az új típusú többséghez új főpolgármester kell, "márpedig a Tisza Pártnak és a kutyapártnak nincs jelöltje, de fővárosi programja sem, így számítok az ő támogatóikra is." Újságírói kérdésre azt is mondta, hogy nem tárgyalnak még a Tisza-Kutyapárt-LMP koalícióról, de lesz rá négy hónapjuk, mert az új közgyűlés októberben kezdi meg a munkát.

Szentkirályi a Magyar Nemzetnek beszélt, már az interjú címe is érdekes, amennyiben nem saját magáról vagy az ellenfeleiről szól, hanem arról, hogy a fideszes politikai közösség a legnagyobb és legerősebb Budapesten. Ő az interjúban szintén közgyűlési többségre készül valamiféle koalícióval. Arra a kérdésre, hogy egy Medián-mérés szerint a Fidesz–KDNP-nek lesz a legnagyobb frakciója, azt mondta, "arra készülök, hogy többséget tudok teremteni a Fővárosi Közgyűlésben", majd mindenkit felszólít, hogy a Fidesz-listára szavazzon, és megismétli, hogy azon dolgozik, hogy a közgyűlésben és lehetőleg minél több kerületben is jobboldali többséget tudjanak teremteni a Fidesszel.