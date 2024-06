Ha van igazi vesztese a fővárosi választási rendszer utolsó pillanatos átalakításának, akkor az a Momentum

Országosan nagyot bukott az Európai Parlamenti választáson a Momentum, lefeleződött a tábora öt év alatt (2019-ben 344 512 szavazatot kaptak, most 166 457-et). Sok, majdnem 60 ezer plusz szavazat kellett volna még, hogy az 5 százalékos küszöböt megugorva legalább 1 képviselőjük legyen az EP-ben.

Ami még fájdalmasabb lehet számukra, az az önkormányzati választás. Elveszítették Baját, miután az 5 éve nyertes polgármester előbb kilépett a pártból, aztán függetlenként ki is kapott. De a budapesti polgármesteri csatákból végül nem jöttek ki rosszul.

2019-ben három budapesti polgármestere lett a Momentumnak (Déri Tibor a IV., Soproni Tamás a VI. kerületben, és a civil, de a párt támogatásával induló Pikó András a VIII. kerületben). Közben Déri átállt a DK-hoz, Újpesten így most már a DK indíthatott jelöltet, Trippon Norbert be is húzta a polgármesteri címet a IV. kerületben.

De Zuglóban a Momentum ráindította a jelöltjét, Rózsa Andrást a botrányoktól megtépázott Horváth Csabára, és hiába a két ellenzéki jelölt, a momentumos Rózsa Horváthot és a fideszes Borbély Ádámot is legyőzve polgármester lett.

Vagyis akárcsak öt éve, most is lett három polgármestere Budapesten a Momentumnak, a fővárosi közgyűlésben mégsem lesznek ott. Az utolsó pillanatban ugyanis a Fidesz átalakította a budapesti választási rendszert. A módosítás miatt a kerületi polgármesterek már nem lesznek automatikusan tagjai a közgyűlésnek, mint eddig, hanem a pártokra leadott listák alapján osztják el a 32 helyet. A Momentum nem lett része a DK-MSZP-Párbeszéd összekapaszkodásnak, önállóan indultak. A fővárosi közgyűlésbe jutáshoz is 5 százalék volt az alsó küszöb. Ez a Momentumnál nem volt olyan messze, mint az EP-ben, mindössze 144 szavazaton múlt. (39 471 szavazatot kapott a Momentum fővárosi listája, 39 615 volt az alsó határ.)

Ami bekavart nekik, az a Vitézy Dáviddal Budapestért-LMP összeállás. És ezt tisztán mutatja az EP-választás párhuzamos eredménye. Miután az EP-ben és a fővárosiban is pártlistára kellett szavazni, így összevethető a kettő.

A Momentum budapesti szavazatai az EP-választáson és a fővárosi pártlistán

63 081 (7,89 százalék) vs.39 471 (4,98 százalék)

Az LMP-nél ugyanez, látványos Vitézy-húzással, nyolcszoros különbséggel

EP: 11 089 (1,39%) vs. Vitézys fővárosi 80 402 szavazat (10,15 százalék)

Így lett végül az, hogy a Momentumnak hiába lett három budapesti polgármestere, nem lesz ott a fővárosi közgyűlésben, míg három tagja is lesz a Vitézy-LMP-nek. Hogy a fővárosi közgyűlésben aztán milyen kavarások lesznek a Momentum nélkül is, Tisza Párttal, Vitézyvel, Fidesszel és Karácsonnyal, arról itt írtunk.

A mandátumok a fővárosi közgyűlésben így néznek ki: