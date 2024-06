Bayer Zsolt tüntetést hirdetett péntekre

„Az Európai Bizottság immár másodszor nyújtott be keresetet hazánk ellen az Európai Bírósághoz. Az ok: Magyarország nem engedi be a migránsokat, Magyarország nem hajlandó olyan állapotokat teremteni a határain belül, amilyen állapotok uralkodok ma a nyugati nagyvárosokban, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terrorfenyegetettség árnyékában élni. Ezért az Európai Bíróság a mai napon napi 1 millió Euro, vagyis közel napi 400 millió forint büntetésre ítélte hazánkat” – írja Facebook-posztjában Bayer Zsolt, de a fideszes publicista itt nem állt meg.

Azzal folytatta, hogy „ez tűrhetetlen”, illetve hogy ez szerinte nem ítélet, „hanem az Európai Bizottság politikai furkósbotja”. Ezért arra kér mindenkit, hogy „aki nem fogadja el ezt a Tanú című filmből ismerős ítélkezést”, az menjen vele pénteken este hatra az EU budapesti képviseletéhez: „fejezzük ott ki együtt tiltakozásunkat és felháborodásunkat.” Bayer a Lövőház utcában vár „minden hazafit”.

Vagyis aki a péntek estéjét a Lövőház utcában töltené, az készüljön fel rá, hogy össze fog futni Bayer Zsolttal és pár „hazafival”.