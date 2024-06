Egyenesen Bhutánból érkezik film a Jeti Moziba

Most először nemzetközi vizekre evez a Jeti Mozi, ugyanis egy magyar-bhutáni-holland film érkezik vasárnap este a 444 dokumentumfilmes aloldalára. Zurbó Dorottya Arun Bhattarai társrendezővel közös dokumentumfilmje, A monostor gyermekei nem csak a helyszín miatt nem mindennapi film, de intim témája is a képernyőre ragasztja a néző szemét.

A dokumentumfilm egy intim családtörténet, amely a világ egyik legelzártabb országában játszódik, Bhutánban, amit a Himalája utolsó buddhista királyságaként ismerünk. A fél magyarországnyi állam két nagyhatalom, Kína és India közé ékelődve bújik meg a hófödte hegycsúcsok között. A mindössze 780.000 embert számláló, apró ország földrajzi és politikai elszigeteltsége miatt csak az elmúlt pár évtizedben kezdett modernizálódni, ahol, előbb engedélyezte a király a televíziót és az internetet (1999-ben), mint a demokráciát (2008-ban).

A film egy kivételes család történetén keresztül enged betekintést a bhutáni hétköznapokba. Gyembó (17) és húga, Tashi (15) átlagos tinédzserek, akik szabadidejükben fociznak vagy a Facebookon lógnak. Kis himalájai falujukban édesapjuk, Tenzin a felelős a helyi buddhista monostor őrzéséért. A tisztség apáról fiúra száll, így Tenzin okkal reméli, hogy hamarosan ő is fiának adhatja tovább a szent feladatot. Eközben lánya, Tashi, profi focista karrierről álmodik, és egyre nyíltabban fejezi ki fiús identitását. Egy olyan bhutáni család érzékeny portréja tárul elénk a filmben, ahol a generációk közötti szakadékhoz csak a családtagok egymás iránti szeretete mérhető. És bár a Bruttó Nemzeti Boldogság Index magas Bhutánban, sajnos még itt sem lehet minden álomból valóság.



A film több mint egy 40 fesztivált programműsorában szerepelt, és számos díjat is bezsebelt. Többek között Bhutánban megkapta a Legjobb Dokumentumfilm Díját, nyert a Zsigmond Vilmost Film Fesztiválon, és jelölést kapott a müncheni DOK.festen.

A monostor gyermekei Zurbó Dorottya első filmje, melyet 2017-ben az IDFA-n mutatták be. Ezzel párhuzamosan dolgozott első rendezői debütálásán, a Könnyű leckék című egész estés dokumentumfilmen, amely egy fiatal szomáliai menekült lányról szól, aki megpróbál beilleszkedni Magyarországon. Ezt 2018-ban mutatták be a Locarnói Filmfesztivál Semaine de la critique szekciójában. Ez a film is több tucat nemzetközi fesztiválon szerepelt. Dorottya a filmkészítés mellett a rangos európai DocNomads Joint Master mesterképzésén tanít.

Dorottya új filmje, amely szintén Bhutánban készült, A boldogság ügynöke már látható a mozikban, a film készítéséről pedig egy interjú is megjelent a 444-en.



Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, azonban nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, de a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, és ott elérhetők is maradnak.



FIGYELEM: a film külföldi értékesítési okok miatt csak Magyarország területéről lesz elérhető.