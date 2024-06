Paks új, ellenzéki polgármestere szerint az új atomerőműblokk a város jövőjét jelenti

Pakson több évtized után nem a Fidesz adja a polgármestert, hanem egy helyi civil szervezet, a Paksi Deák Ferenc Egyesület. Ráadásul a képviselői helyek többségét is elnyerték. Az új polgármester így Heringes Anita, egykori szocialista országgyűlési képviselő, aki interjút adott az rtl.hu-nak. Ebben kérdezték az épülő új atomerőműblokkokról is.

„A Paks 2 beruházás a város jövőjét jelenti. A paksiak szeretik, hogy Pakson van az atomerőmű, mert ennek nagyon sok előnyét élvezték idáig. A költségvetésén meglátszik, hogy egy ilyen nagy erőmű van a városunkban. A paksiak nagyon szeretik ezt üzemeltetni, mert biztosítja számukra és a gyerekeik számára a jövőt. Az atomerőmű bővítésének fontos szerepe van abban, hogy a város színvonalát tartani vagy emelni tudjuk. Ha országosan nézem a kérdést, akkor is az látszik, hogy szükség van Paks 2-re, mert egy stabil erőmű a gazdaság alapját tudja biztosítani. Arra az energiára, amit itt termelnek, az egész országnak szüksége van és abban biztos vagyok, hogy a paksiak ezt biztonságosan, stabilan, jól fogják tudni működtetni” – mondta Heringes.



photo_camera Heringes Anita Fotó: Koszticsák Szilárd

Arról is beszélt, hogy szerinte jelenleg nincs felkészülve a tolnai kisváros a hamarosan gyorsabb fokozatra kapcsoló beruházásra. „A város egyelőre nincs felkészülve arra, hogy több ezer ember érkezzen hozzánk, hogy őket el tudjuk látni, el tudjuk szállásolni. Az egészségügyi rendszerünk ugyanúgy, ahogy az országban szinte mindenhol, sajnos nálunk is leépült. Emellett fejlesztenünk kéne az oktatást, bővíteni kellene a bölcsődei és óvodai férőhelyeket is. Paks egy kisváros, amit most fel kell készítenünk arra, hogy a lakosságszáma komolyabban meg fog növekedni” – mondta.