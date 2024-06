A lesajnált svájci kapitány alaposan meglepett minket, Szoboszlai eddig a hetedik legjobb játékos

A magyar-svájci Eb-mérkőzés helyett horgászversenyt közvetített a Fox Sports 1, az az amerikai tévécsatorna, aminek az Európa-bajnokságot kellene közvetítenie - szúrta ki a Men In Blazers Twitter oldal posztját a Telex

A Fox Sports 2-n sem az Európa-bajnokság ment, hanem egy autóversenyzős dokumentumfilm.

A döntést nagy értetlenkedés fogadta. A Fox Sports egymilliárd dollárt fizetett az Eb közvetítési jogaiért, ennek ellenére a magyar-svájci meccs közvetítését a Fubo nevű streamingszolgáltatónak adták át.

Hungary-Switzerland 42 minutes in & looking a lot different than the Euros we remember... 🎣 pic.twitter.com/ZBYGNMBdRg