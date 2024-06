Kizsákmányoló, brutális szekta áll a TikTok-táncosok csodálatosnak tűnő világa mögött

„Amikor Isten azt mondta, szeressétek egymást, akkor nem emberi, hanem isteni szeretetre gondolt. Az másfajta szeretet. Nem vagy Jézus tanítványa, amíg meg nem haltál a szeretteidnek. Temesd el magad! Szabadulj meg magadtól! Meg kell halnod mindenkinek és mindennek, ami a régi énedre emlékeztet. Ha meghalsz valaminek, valami új születik.” Ez az egyik legfontosabb tanítás a Shekinah gyülekezetben. „Meg kell halnod magadnak. Meg kell halnod a családodnak, hogy megváltsd őket, hogy a mennybe menjenek akkor is, ha nem járnak templomba. Meg kell halnod nekik, így járhatod Isten útját.” Így gondolja és ezt mondja híveinek Robert Shinn, a kaliforniai Shekinah Church önjelölt lelkésze, aki egyben a 7M Films menedzsment vezetője is, és aki egyszerűen csak „Isten emberének” nevezi magát, a miséin megjelentekkel pedig titoktartási szerződést irat alá.

A 7M Films hivatalosan 2021-ben kezdte működését, tulajdonosa, Robert Israel Shinn volt orvos, aki 1994-ben költözött Kanadából Los Angelesbe, ahol először csak egy egyszerű gyülekezetet működtetett. Ebből lett évtizedekkel később egy menedzsmentcégnek álcázott, TikTok-táncosokat behálózó szekta, amiről a Netflix készített háromrészes dokumentumsorozatot Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult/ Az ördög táncosai: A 7M TikTok-szekta címmel.

„Miután leültünk a vacsorához, Robert megkérdezte, bűnösnek tartom-e magam. Azt mondtam, nem hiszem. Erre megkérdezte, mit szólnék, ha azt mondaná, hogy ma már ezerszer vétkeztem. Fogalmam sem volt, mit válaszoljak, ő meg azt mondta: »Ha most meghalnál, a pokolra jutnál. De mi segítünk.« Körben ültünk, fogtuk egymás kezét. Robert középen ült, a fejemre tette a kezét, aztán mindenki nyelveken beszélt. Majd Robert azt mondta, megváltottak. Emlékszem, furának tartottam, de mivel addig soha nem találkoztam ilyesmivel, arra gondoltam, talán ez normális, és hát ott volt a nővérem, a fiúja, az összes táncos, akikre felnéztem.” Ezt Melanie Wilking mondta, akit Shinn szektájának végül nem sikerült behálóznia. A nővérét, Mirandát igen. A dokusorozat a Wilking nővérek történetével indul, amit évekkel ezelőtt részben már megismerhetett a nyilvánosság, miután Melanie a szüleivel egy videót tett közzé több mint hárommillió követőjének TikTokon.