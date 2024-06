Nem unatkoztak a magyar konzulok, 27 szurkolóval szemben indított eljárást a német rendőrség

Nem unatkoztak a Stuttgartban szolgálatot teljesítő magyar konzulok, a német rendőrök ugyanis összesen 29 magyar állampolgárral szemben intézkedtek, 27 személlyel szemben pedig eljárás is indult – ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter árulta el egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A különbség abból fakad, hogy két esetben tévesen intézkedtek a rendőrök.

Az eljárások részben pirotechnikai eszközök birtoklása és használata miatt indultak el, voltak, akikkel szemben azért kellett a rendőröknek intézkedni, mert érvényes jegy nélkül akartak bemenni a stadionba, és voltak, akikkel szemben agresszív viselkedés és kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás. Ezek többségét még a helyszínen sikerült rendezni, 2 szurkolót viszont 24 órás őrizetbe vett a német rendőrség. Az ügyészség ügyeiket gyorsított eljárásban tárgyalja majd.

photo_camera Két magyar szurkolót 24 órás őrizetbe is vett a rendőrség Fotó: HESHAM ELSHERIF/NurPhoto via AFP

A vasárnapi skótok elleni meccsre minden eddiginél többen regisztráltak már konzuli védelemre, 2559-en.

Újságírói kérdésre még azt is elárulta Szijjártó, hogy nemcsak az izraeli labdarúgó-válogatott, hanem az izraeli klubcsapatok is Magyarországon fogják a következő európai kupaszezon hazai pályára kiírt meccseit lejátszani. Ugyanilyen kérés érkezett Fehéroroszországtól is, a miniszter szerint „természetesen” nekik is biztosítjuk a lehetőséget.