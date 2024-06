Vietnámban folytatódik Putyin ázsiai körútja

Csütörtökön ázsiai körútjának utolsó állomására, Vietnámba érkezett Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy újabb tárgyalásokon vegyen részt, miután védelmi paktumot írt alá Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel - írja a BBC. Az Egyesült Államok ugyanakkor élesen bírálta a látogatást, mivel szerinte az további platformot biztosít Putyinnak az ukrajnai háború népszerűsítésére.

photo_camera Fotó: KRISTINA KORMILITSYNA/AFP

Putyin és To Lam Hanoiban találkoztak, ahol többek között abban állapodtak meg, hogy erősíteni akarják a két ország kapcsolatát. A vietnami elnök végig elismeréssel beszélt Putyinról, gratulálva neki a közelmúltban történt újraválasztásához.

Elemzők szerint Putyin a vietnami útjával, ami az észak-koreai parádés látogatását követi, demonstrálni akarja, hogy Oroszország még mindig diplomáciai támogatást élvez a régióban. Azonban Vietnam amellett, hogy továbbra is nagyra értékeli az Oroszországhoz fűződő történelmi kapcsolatait, közben az elmúlt években már azon is dolgozik, hogy javítsa kapcsolatait Európával és az Egyesült Államokkal.

Az Egyesült Államok hanoi nagykövetségének szóvivője a látogatás előtt arra figyelmeztetett, hogy „egyetlen ország sem adhat platformot Putyinnak az agressziós háborúja népszerűsítésére, és egyébként sem engedheti meg neki, hogy normalizálja atrocitásait”.

Putyin egy Phenjanban tett baráti hangulatú látogatás után érkezett Vietnámba, ahol ő és Kim Dzsongun kölcsönös védelmi paktumot írtak alá. Elemzők szerint egy ilyen kölcsönös védelmi paktumnak pedig közvetlen következményei is lehetnek Oroszország ukrajnai háborújára. Oroszország ugyanis így bevonhatja Észak-Koreát általánosabban is a konfliktusba, hivatkozva az orosz városok, például Belgorod elleni ukrán támadásokra vagy az Ukrajnától elcsatolt régiókra, amiket most orosz területnek tekint.