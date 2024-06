„A Publicus és a Republikon ne nagyon számítson megbízásokra” – Zugló új polgármestere felvesz egy revizort és átvilágítja a hivatalt

„Tóth Csaba még utóvédharcokat folytat” – nyilatkozta a Telexnek Rózsa András, Zugló frissen megválasztott (de hivatalába csak fél év múlva beülő) polgármestere, amikor arról kérdezték, hogy a 2022-es választás óta milyen szinten van még jelen a zuglói közéletben az MSZP korábbi erős embere. Rózsa azt mondta:



Tóthnak nem sok mozgástere lesz azután, hogy átvilágítják az önkormányzati cégeket, valamint a polgármesteri hivatalt, és felbontják a felesleges vagy gyanús szerződéseket.

A momentumos politikus szerint Tóth főként a zuglói vagyon kezelő cégen, a Zuglói Zrt.-n keresztül tartotta kézben a dolgokat, amelynek igazgatóját (Tóth bizalmi emberének, a szocialista alpolgármesternek, Hajdú Flóriánnak a sógorát) a 2022-es választás után egy hónappal váltották le. A céget akkor átvilágították, és a Szabad Európa cikke szerint pazarlást, vitatható szerződéseket és átláthatatlan működést találtak.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444





Rózsa most a Telexnek azt nyilatkozta, hogy nem szeretné megtartani a Zuglói Zrt.-nél a jelenlegi – DK által javasolt – igazgatót, de a testület dönt majd arról, hogy kit tartanak a legalkalmasabb vezetőnek.

A momentumos politikus azt ígérte, hogy az októberi váltás után minden önkormányzati cég igazgatói posztjára új pályázatot írnak ki.



Rózsa meg akarja szüntetni a kifizetőhelyként létrehozott kamuállásokat és gyanús tanácsadói szerződéseket is, közölte például, hogy nem számít októbertől a volt MSZP-elnök Tóbiás József munkájára sem, akit szerinte Horváth kampányfőnökeként csak a kampányidőszakra vettek fel a polgármesteri kabinetbe. Rózsa azt ígérte:



„Fel fogok venni egy revizort, aki átvilágítja a hivatalt és az önkormányzati cégeket. Minden szerződést át fogunk nézni, és ahol problémát találunk, ott jogi lépéseket teszünk”

Hozzátette azonban, hogy csak vezetői szinten tervez váltásokat, és senkinek sem kell félnie a hivatalban, az önkormányzati cégekben és intézményekben attól, hogy októbertől politikai alapon mindenkit elküldenének. Néhány változást viszont már előre jelzett:

„A Publicus és a Republikon ne nagyon számítson megbízásokra, mert nem volt olyan produktumuk, ami a kerületieket segítené” – mondta Rózsa a Telexnek.

Amiben egyébként lehet valami, bár persze ez nézőpont kérdése: a Publicus négy év alatt 60 millió forintot kapott a zuglói önkormányzattól, de alaposan elmérte magát a választások előtt a kerületben: még május végén is Horváth Csaba nagy arányú győzelmét és Rózsa méretes bukását prognosztizálták. A Republikon Intézetnek pedig négy év alatt 54 millió forintot fizetett politikai tanácsadásra az önkormányzat.

És ugyanígy nem számíthat a zuglói önkormányzat megrendelésére októbertől Fiala János televíziós műsorvezető és az ATV sem, nyilatkozta most Rózsa András. Két éve a 444 írta meg, hogy a zuglói önkormányzat havonta nettó 666 ezer forintot fizet az ATV-nek, hogy havonta legalább háromszor foglalkozzanak a műsorokban Zugló ügyeivel - ami annyiban ki is merült, hogy Horváth Csaba beült az ATV műsoraiba. Hasonló volt a konstrukció Fiala János esetében is: az önkormányzat fizetett azért, hogy a zuglói polgármester megjelenhessen havi egyszer a Keljfeljancsi YouTube-csatornáján.

Rózsa András korábban a 444-nek adott interjújában a zuglói városvezetést így írta le: „fél szememet állandóan azon kellett tartanom, hogy éppen mit akarnak ellopni a szocik”, a szocialisták kétes ügyeinek káros hatásairól pedig itt írtunk.