Macron: A szélsőbal vagy a szélsőjobb győzelme polgárháborút fog kirobbantani

A szélsőbal vagy a szélsőjobb győzelme „polgárháborút fog kirobbantani” Franciaországban Emmanuel Macron szerint - az elnök azután nyilatkozta ezt az egyik legnépszerűbb francia üzleti podcast, a Génération Do It Yourself adásában, hogy történelmi veresége után előrehozott parlamenti választásokat kellett kiírnia.

A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés és a baloldali Népi Front koalíció - az Engedetlen Franciaország, a francia Kommunista Párt, a Zöldek és a Szocialista Párt összefogása - lehet a parlamenti választások két nagy esélyese, a Guardian által idézett közvélemény-kutatások az előbbit sorolják első helyre.

Macron már az európai parlamenti választások exit polljai alapján olyan súlyos verséget szenvedett, hogy bejelentette: feloszlatja a francia nemzetgyűlést, és három héten belül előrehozott választásokat tartanak. A kétfordulós választásra június harmincadikán és július hetedikén kerül sor.

photo_camera Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Marine Le Pen és a huszonyolc éves Jordan Bardella pártja, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés öt éve vezeti a népszerűségi listákat, de az egy-az-egy elleni küzdelmekben, az elnökválasztáson idáig soha nem volt esélyük, a politikai mezőny zöme összezárt ellenük. Le Pen tavaly május óta folyamatosan és tudatosan növeli az előnyét, miközben Macron Renaissance pártja egyre veszít a népszerűségéből.

A franciaországi fejleményeknek, a Nemzeti Tömörülés győzelmének szélesebb, európai következményei is lehetnek.

Le Penék pártja a felvétel előtt pár órával hozta nyilvánosságra választási kiáltványát, amiben azt ígérik, szigorúan korlátozzák bevándorlást és megvonják az állampolgársághoz való jogot a Franciaországban született, de külföldi hátterű szülők gyerekeitől is. Macron szerint a párt bűnözésre és bevándorlással kapcsolatos aggodalmakra adott válaszai „megbélyegzésen és megosztottságon” alapulnak, az emberek vallásuk vagy származásuk szerinti kategorizálása, tágabb nemzeti közösségtől való elszigetelése pedig „polgárháborúhoz vezet”.