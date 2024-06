Már Kelet-Európában is megjelent a szintetikus drog, ami a fentanilnál is erősebb lehet

Arra figyelmeztet az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala legújabb jelentése, hogy Észak-Amerika után már Európában is terjed a fentanilnál is erősebb nitazén drogcsoport használata. A jelentés szerint a szintetikus szerek használatát már az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Szlovéniában, Észtországban, Lettországban, Belgiumban és Kanadában is észlelték.

Megfigyelhető, hogy mióta Afganisztánban betiltották a máktermesztést, azóta a csökkenő heroinszállítmányok miatt a szerhasználók átálltak a szintetikus szerekre. Mivel ezek a drogok a heroinnál is erősebbek és addiktívabbak, az egészségügyi ügynökségek világszerte sürgős figyelmeztetéseket adtak ki. Egyre több olyan túladagolásos halálesetet regisztrálnak, ami kapcsolatba hozható a nitazénnal. Az Egyesült Királyságban átlagosan heti három ember hal meg a nitazén miatt.

A BBC korábbi anyagai szerint a nitazént általában a közösségi oldalakon árulják, majd a kutyakajában csempészik be az országba. A brit hatóságok a legszigorúbb besorolású szerek közé tették, vagyis aki részt vesz a gyártásában vagy a forgalmazásában, akár életfogytiglant is kaphat. (BBC)