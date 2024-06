Eltűnt egy 19 éves srác Tenerifén, és az internet népe (megint) totálisan megőrült

2024. június 17-én hajnalban eltűnt Jay Slater, 19 éves angol kőműves tanonc Tenerifén. A Lancashire-ből származó fiatal srác egy spanyol zenei fesztiválon vett részt két barátjával, majd lekéste a szállása felé tartó buszt, és 11 órát gyalogolt, hogy hazaérjen. Ami viszont nem történt meg.



Az utolsó hivatalos információ, amit tudni lehet az esettel kapcsolatban, az az, hogy még eltűnése előtt, a bulit követő reggelen felhívta egy Lucy nevű barátját, aki szintén ott volt a fesztiválon, de hamarabb távozott. Jay a hívás során elmondta, hogy a telefonja akkumulátora 1 százalékra merült, szomjas, eltévedt, és elvágta a lábát egy kaktusz.

Közel két hete keresik a spanyol hatóságok, a helyi rendőrség, a tűzoltóság és a polgári védelem munkatársai és önkéntesei kutyákkal, drónokkal és helikopterekkel fésülik át a hegyi terepet, hogy megtalálják.

photo_camera Hegyi mentők keresik Jay Slatert Tenerifén 2024. június 19-én. Fotó: James Manning/PA Images via Reuters Connect

Ám miközben a hatóságok Tenerifén emberfeletti erőket mozgósítva keresik Jay Slatert, több mint 3000 kilométerre onnan, Angliában is kitört a keresési láz.

Egy csoport önjelölt nyomozó ugyanis a szigetországban úgy döntött, hogy megkeresi a fiút. A Google térképet bújják, teljesen alaptalan – és néha kifejezetten kegyetlen – összeesküvés-elméletekkel rukkolnak elő, időnként konkrétan álhíreket osztanak meg az eltűnéssel kapcsolatban.

Slater családja és barátai azt mondják, az, hogy az interneten ekkora az érdeklődés a fiú eltűnésével kapcsolatban, fokozza a szorongásaikat. Miközben alapból is az egyik legrémesebb helyzetben vannak, ami egy szülő számára elképzelhető: a fiuk egy távoli országban tűnt el nyomtalanul, nekik pedig még az online csoportokban terjedő rémhírekkel is meg kell küzdeniük. Slater szülei emellett attól is tartanak, hogy az ügy körül kialakult „online zaj” még akár a nyomozást is akadályozhatja.

Mindeközben egyébként ők maguk is igyekeznek kihasználni a közösségi média adta lehetőségeket. A család egyik barátja létrehozott egy JAY SLATER MISSING – ONLY OFFICIAL GROUP nevű csoportot (Jay Slater eltűnt - az egyetlen hivatalos csoport), ahol információkat osztanak meg, és segítséget kérhetnek a nyilvánosságtól. Lucy Mae névvel pedig létrehoztak egy adománygyűjtő oldalt is az egyik legnagyobb, erre szakosodott platformon, ahol immár közel 38 ezer fontot (csaknem 18 millió forint) adtak össze aggódó emberek Jay megtalálására. Lucy Mae ezen az oldalon leírja azt is, hogy ő az, akivel Jay Slater utoljára beszélt, és nagyon várják, hogy hazatérjen.



Csakhogy eközben egy ismeretlenek által létrehozott másik csoport, a Jay Slater Discussions and Theories (Jay Slater beszélgetések és teóriák) is elég nagyot megy a közösségi médiában, ennek már közel 290 ezer tagja van. És nem nélkülözi a néha kifejezetten kegyetlen elméleteket sem. Az egyik poszt például azt veti fel az eltűnéssel kapcsolatban, kifejezetten pikírt hangvételben: „Gondoljátok, hogy a Gran Canarián észlelt cápának köze van hozzá?” (A Kanári-szigeteknél egy hete tűnt fel egy cápa, pánikot okozva.) A csoportban olyan elméletek is nagy népszerűségnek örvendenek, amelyek szerint Slatert elrabolták, miután átgyalogolt véletlenül a „marokkói kábítószer-kereskedők” területén, vagy hogy az eltűnése csak átverés, hogy a családja pénzt csaljon ki az emberekből, netán a maffia tüntette el valahová.

És nem ez az egyetlen, Jay Slater eltűnésével foglalkozó amatőr nyomozós Facebook-csoport, bár kétségkívül ez a legnagyobb.



Még az egyik legismertebb angol konteóterjesző, David Icke is beszállt az ötletelésbe, az ő elmélete szerint „Lucy nem létezik” - írja a Guardian. Icke Slater esetét valahogy összefüggésbe hozta azzal is, hogy vasárnap egy időre káosz tört ki a manchesteri repülőtéren, és egy csomó járatot törölni kellett áramszünet miatt. Vagyis szerinte nem is volt áramszünet, és azt állítja, hogy „az ok sokkal borzasztóbb volt ”, ezek az események pedig az ő olvasatában előre kiterveltek voltak.

De nem csak a Facebookon terjednek ilyen elméletek korlátlanul, az X-n és a TikTokon is rengetegen megosztják ötleteiket az üggyel kapcsolatban. És nem mindenki áll meg itt sem: egy Paul Arnott nevű bedfordshire-i hegymászó még Tenerifére is elrepült, hogy csatlakozzon a kereséshez, amiről aztán videókat is posztolt a TikTokon.

„Követtem a történetet, és nem terveztem, hogy beszállok, de amint meghallottam, hogy segítségre van szükségük, már jöttem is” – mondta a Sky Newsnak.

Mindeközben egyre több olyan poszt is születik a közösségi médiában, amely az állítja, hogy Jay Slater valójában már rég otthon van. Vagy halott.

A múlt hét végén körbejárt például egy fénykép, amelyről (természetesen névtelen és beazonosíthatatlan) posztolója azt állította, hogy egy holttestet ábrázol, amelyet azon a Los Cristianos nevű tengerparti üdülőhelyen találtak, ahol Slater a barátaival szállt meg. Csakhogy mint kiderült, a kép Izlandon készült. Hasonlók pedig folyamatosan születnek, itt van például egy egészen friss, teljesen nyilvánvalóan álhír-poszt:

Ennél is durvább az az összeesküvés-elmélet, amely szerint Slater anyja, az 55 éves Debbie Duncan valójában Karen Matthews, egy nő, akit 2008-ban azért csuktak le, mert színlelte Shannon nevű lánya elrablását (külön pikantériája a dolognak, hogy a sajtóban sokszor csak a „Nagy-Britannia legszörnyűbb anyája” címen futó Matthewst hosszú idő után először épp idén áprilisban vélték felfedezni). Debbie Duncan a Guardiannek korábban ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta: „borzalmas” ez az online zajló permanens spekuláció, amivel kapcsolatban a spanyol hatóságok ráadásul azt mondták neki, hogy valóban akadályozhatja a nyomozást.

Felfokozott hangulat



Nem ez egyébként az első eset, amikor az önjelölt fotelnyomozók próbálnak felderíteni egy eltűnést: tavaly letarolta az internetet a szintén Lancashire-ből származó 45 éves Nicola Bulley esete, akinek holttestét 23 nappal azután találták meg a hatóságok, hogy nyoma veszett. Mint kiderült: Bulley egy folyóba csúszott és megfulladt.

Családja már akkor bírálta „a sok platformon megosztott vad és pontatlan spekulációkat”, és a rendőrségnek kellett közbelépnie, mert a falut, ahol a nőt utoljára élve látták, YouTube- és TikTok-influenszerek lepték el.

Két alkalommal még oszlatásra is sor került, és többször kellett figyelmeztetni az amatőr „nyomozókat”, hogy ne készítsenek felvételeket a hivatásos rendőrök munkavégzése közben. Lépni nem lehetett a faluban, ahol Bulley eltűnt. Az sem volt ritka, hogy a helyiek arra ébredtek, hogy valaki bekukucskál éjszaka az ablakukon, az influenszerek közt volt, aki elhagyatott épületekbe tört be, a helyiek végül már annyira féltették a biztonságukat, hogy szerződtettek egy saját őrző-védő szolgálatot. Egy kétszázezres követőtáborral rendelkező YouTube-influenszer még azt is lefilmezte, hogy a rendőrök éppen letartóztatják a közrend megzavarása miatt.

„Vádat emeltek ellenem. Tudjátok, hogy az eltűnt nőt, Nicolát kerestem, de ez lett ebből az országból… Oda a szólásszabadság” – mondta a videóban.

És a felfokozott hangulatban természetesen megjelentek az összeesküvés-elméletek is: Nicola Bulley nem is létezik, az eltűnéséért egyenesen a kormány tehető felelőssé, netán az egész „ügy” azért kapott szárnyra, hogy valami fontosabbról terelje el a figyelmet.

Nicola Bulley holttestét végül megtalálták, és mint kiderült, valóban véletlenül halt meg, miután beleesett a hideg folyóba.

Fotelnyomozók és kommenthuszárok, sorakozó!



Az ügy viszont felvetette a kérdést: miért érzik úgy rengetegen, hogy egy ilyen esetbe teljesen amatőrként bekapcsolódjanak?



Az tény, hogy a nyomozó hatóságok sem kezelték túl jól a helyzetet, ami végül ahhoz vezetett, hogy teljesen elvesztették az irányítást az ügy felett. Azt több, a nyomozásban érintett hatósági személy is kiemelte, hogy soha korábban nem tapasztaltak olyat, hogy ismeretlen amatőrök tömkelege ilyen léptékben akart volna részt venni egy nyomozásban. Olyan szenzitív információkat is megosztottak az áldozatról (például hogy alkoholproblémákkal küzdött), amelyek nem tartoztak a nyilvánosságra, állításuk szerint azért, hogy eloszlassák azt a rengeteg spekulációt, ami elárasztotta a közösségi médiát.

Sokan – köztük Bulley hozzátartozói – felvetették a sajtó felelősségét is, mondván, bevételeik növelése érdekében elvtelenül vájkáltak egy család fájdalmában. Az eset következményeként a brit hírközlési hatóság, az Ofcom aggodalmát fejezte ki a család panaszaival kapcsolatban, és a két, kifejezetten nevesített orgánumtól (az egyik a Sky News, a másik az ITV volt) írásban kértek tájékoztatást az esettel kapcsolatban, amelyre mindkét tévétársaság ígéretet is tett.

Csakhogy emellett van még egy faktor: a közösségi média ereje. Az influenszerek rávetették magukat az ügyre, és lényegében úgy kezelték, mint egy true crime ügyet, amit élőben közvetíthetnek.

Lájkokért, elérésért, népszerűségért cserébe.

Ezzel párhuzamosan pedig megjelentek a legalattomosabb összeesküvés-elméletek is, amelyek ugyan minden alapot nélkülöztek, de legalább megbirizgálták az ilyesmire fogékony nézők fantáziáját. Nicola Bulley egy jól szituált, dekoratív, középosztálybeli, középkorú édesanya volt, akinek a váratlan és kezdetben megmagyarázhatatlan eltűnése kitűnő táptalaja volt a tartalomgyártók túlkapásainak.

Valójában persze ez sem újdonság, hiszen mindig is voltak, akik szerettek nyomozósdit játszani, az viszont biztos, hogy a közösségi média korában ők már gyakorlatilag korlátok nélkül tocsoghatnak ezekben az ügyekben, és terjeszthetik a saját tartalmaikat.

Ráadásul ezek a fotelnyomozók sokszor az együttérzés teljes hiányával matattak az eseményekben, kicsit úgy is tűnt, hogy valójában abban reménykednek, hogy a nő eltűnésének hátterében valami borzalmas magyarázat áll. Ahogy azt Zoe Williams, a Guardian rovatvezetője írta:

A nyomozásukat közvetítő emberek vidámsága és szégyentelensége hátborzongató volt.

Most valami nagyon hasonló történik Slater esetével is. Miközben a hatóságok igyekeznek megtalálni őt, az interneten vadabbnál vadabb (és az érintettek számára fájdalmas) elméletek keringenek az üggyel kapcsolatban, és egyre többen érzik úgy, hogy be kell, hogy kapcsolódjanak az ügybe. Miközben a hatóságok és a hozzátartozók nem győzik hangsúlyozni: ezzel többet árthatnak, mint amennyit használnak.



Akit viszont megtaláltak



Egy eredménye viszont már volt a keresésnek. A spanyol rendőrség legalábbis néhány nappal Jay Slater keresésének megkezdése után tudatta: sikerült megmenteniük egy 51 éves skót túrázót.

Apró szépséghibája a történetnek, hogy a skót túrázó, bizonyos David Larkin utóbb közölte: köszöni az aggodalmat, de valójában semmi szüksége nem volt megmentésre.

Larkin elmondása szerint volt vize, rétegesen volt felöltözve, volt egy élelmiszerekkel teli hátizsákja, szóval nem volt bajban. Illetve azt is hozzátette: „tapasztalt túrázó vagyok.”

Jay Slatert azonban továbbra is keresik.