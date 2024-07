Újabb párt csatlakozik Orbánék új EP-frakciójához

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke jelentette be, hogy egy negyedik párt is csatlakozik Orbán Viktor által létrehozott új európai parlamenti pártcsaládhoz. A portugál Chega elnöke bejelentette ugyanis, hogy része kíván lenni a formálódó Patrióták Európáért (Patriots for Europe) szövetségnek.

André Ventura az ezzel kapcsolatos sajtónyilatkozatáról szóló videót közösségi oldalára is feltöltötte. A Chega (Elég) egy 2019-ben alapított szélsőjobboldali párt, amely már abban az évben indult is a választáson, 1,3 százalékot szerzett, 2022-ben viszont már a harmadik helyre futott be 7,2 százalékos eredményével. A párt az idei tavaszi választáson 48 mandátumot szerzett, ezzel pedig megnégyszerezte a képviselői számát a parlamentben, és nehezen megkerülhető erővé vált. A pártról és a portugál szélsőjobb előretöréséről itt írtunk bővebben.

Mint arról mi is beszámoltunk, vasárnap írta alá Bécsben Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, Andrej Babis, a cseh ANO elnöke és Herbert Kickl a Patrióta kiáltványt, amely egy "új politikai szövetséget" kínál fel Európa nemzeteinek valamint szuverenista, patrióta pártjainak. A csatlakozó pártok az Európai Parlamentben önálló képviselőcsoportot hoznak létre, és az alapítók tervei szerint rövid időn belül a legnagyobb jobboldali EP-frakcióvá válnának - olvasható a közleményben.