Ők segítettek a háttérből felépíteni Magyar Péter 30 százalékot hozó kampányát és országjárását

Magyar Péter látszólag egyszemélyes show-ként csinálta végig a választások előtti heteket, de ehhez rengeteg háttérmunka is kellett.

A szervezésben két fontos segítője is volt, egyikük Magyar sajtósaként és asszisztenseként lett ismert, a másikuk teljesen háttérben maradt.

Kettejük szakmai életútja a Világgazdasági Fórum fiatal vezetőknek szóló nemzetközi szervezetében találkozott.

Startupok, amerikai MBA, gyerekkori pénzblokkok és Mesterházy Ernő az egyik oldalon, Európai Egyesült Államokat szorgalmazó civilek a másikon.

Egy tizenkét éves kisgyerek egy bőrlabdát hordott végig az első Orbán-kormány miniszterei között a kihelyezett kormányülésen, hogy aláírassa velük emlékbe. Az élelmes akcióval Orbán Viktoré mellett Pintér Sándor, Deutsch Tamás és Dávid Ibolya szignóját is megszerezhette. 2001-ben volt mindez, a helyszín a Balaton délnyugati csücskénél fekvő Vörs, a kisgyerek pedig ifjabb Farkas Dezső, a helyi alpolgármester és bolttulajdonos, idősebb Farkas Dezső fia volt.



Ifj. Farkas Dezső ma már 35 éves üzletember, nem használja az Ifj. előtagot a nevében, és ismét közel került a politikához, csak most nem a Fideszhez. A kampányban segített Magyar Péternek, ott volt Magyar egy-egy vidéki fórumán, belehallgathatott Magyar egyik négyszemközti beszélgetésébe is, beszéltünk olyannal, akinek az egyik helyszínen szervezőként mutatkozott be. A munkát egy régi ismerősével, Magyar Péter sajtósával és személyi asszisztensével, Seprenyi Anitával ketten végezték.

Cikkünkhöz mindkettőjüket megkerestük azzal, hogy a Tisza Párt fontos háttérembereinek munkáját szeretnénk bemutatni, és úgy tudjuk, ők voltak a kampány fő szervezői, a pártépítésben is szerepet vállalnak. Ők egymástól függetlenül mindketten megerősítették, hogy a kampányban sokat segítettek Magyarnak. Seprenyi azt mondta, az még csak most formálódik, hogy ezután kik lesznek a pártépítő csapatban, Farkas pedig azt állította, hogy ő csak a választásokig volt részese a dolgoknak, utána kiszállt. Mindketten azzal tették le a telefont hétfőn, hogy megbeszélik, adnak-e ennél részletesebb nyilatkozatot a saját sztorijukról, majd Seprenyi először keddig, majd határozatlan ideig kért türelmet a válaszadásra. Azóta ez nem történt meg.

photo_camera Farkas Dezső a Tisza Párt június 9-i eredményváróján Fotó: Bankó Gábor/444

Startupok, JÉG, Amerika

Farkas 2014-ben végzett a Corvinuson, és egy évre rá két, szintén ex-corvinusos fiatal vállalkozó ismerősével, Hajas Ádámmal és Somlyai Lászlóval megalapította a Jövőt Építők Generációja (JÉG) nevű egyesületet. Egyetemi diákszerveződésként indultak, csapatépítőket, programokat, tréningeket szerveztek. Az első tagfelvételi felhívásukat 2015 júniusban tették ki Facebookra, októberi posztjaik szerint már pénzügyi vezetőjük és projektmenedzserük is volt.

2016-ban a három fiatal közös céget is alapított AndYou Media néven, fiataloknak szóló digitális és print magazint akartak csinálni, Farkas CV-je szerint 140 ezer dollárt sikerült szerezni egy német befektetőtől, de ennek ellenére sem jött össze a biznisz, 2019-ben kérelmezték a felszámolási eljárást a vállalkozás ellen. Ugyanebben az évben nem tulajdonosként, hanem ügyvezetőként száll be egy Innosmart nevű szoftvercégbe, de kevesebb mint egy év múlva elválnak az útjaik egymástól.

Időközben Farkas egy újabb startuppal próbálkozott, a Cégjelzővel, amely egy mindenféle céges programba, például számlázóba beépülő, cégadatokat azonnal megmutató céginformációs rendszer, ezzel még Év technológiai megoldása díjat is nyertek, a vállalkozásba társtulajként az MKB (ma már MBH) inkubátorcége is beszállt. A Kft. az utóbbi három évben 38-49 milliós bevétel mellett maximum 800 ezer forint körüli nyereséget ért el.

2017-2018-ban az Okos Doboz nevű, játék alapú oktatási anyagokat fejlesztő cégnél volt menedzser, aztán a vörsi családi ABC, a Tüskevár működtetésébe is besegített, legalábbis papíron 2019-től ügyvezető és tulajdonos, egészen idén május 10-ig, amikor teljesen kiszállt.

2021-2022 mozgalmas évek Farkas életében: sikerrel felvételizett az amerikai Babson College jó hírű MBA-képzésére, a tandíjért hiába kilincselt minisztériumoknál, végül üzleti köröktől kapott támogatást. Ezzel párhuzamosan nyitott egy kávézót, amelyet a JÉG közösségi helyének szánt. Az MBA-képzést 2022 májusában kiváló eredménnyel, dékáni kitüntetéssel elvégzi, ősszel viszont bezárni kényszerül a kávézóját. A nyitásról és a zárásról is hosszan írt a saját honlapján

Az egyesülete, a JÉG közben fejlődött, évente megrendezik a Mentorest-eseményt, amelyen "szakmájukban kiemelkedő szakemberekkel" vacsorázhatnak együtt kiválasztott fiatalok. Idén Gerendai Károly, Anthony Radev távozó Corvinus-rektor, Tomán Szabina, a Mécs Mónika - Mesterházy Ernő producer és nagyvállalkozó házaspár, a CIB és a Telekom vezérigazgató-helyettese, valamint a KPMG vezérigazgatója is a résztvevők között voltak. Tavaly mások mellett Takáts Előd akkori Corvinus-rektor, Geszti Péter, Almási Kitti, Kemény Dénes, Balogh "Petya" voltak mentorok.