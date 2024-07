Azonnali távozásra szólította fel Gázaváros negyedmillió lakóját Izrael, az ENSZ főbiztosa szerint népirtás folyik

Az izraeli hadsereg repülőgépekről szórt szórólapokkal szólította fel Gázaváros teljes lakosságát, hogy meneküljenek délre, a Gázai övezet középső részébe – írja a BBC. Gázaváros a Gázai övezet északi részén van, még legalább negyedmillióan próbálnak túlélni itt.

A területet súlyosan érinti az izraeli hadsereg északi hadművelete. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szerdán kiadott közleményében bejelentették, csapataik terrorizmusellenes hadműveletet hajtottak végre éjszaka. Azt állították, hogy a csapatok előzőleg folyosót nyitottak a civilek evakuálására.

photo_camera Gázaváros, az al-Shifa kórház maradványai egy április felvételen Fotó: DAWOUD ABO ALKAS/Anadolu via AFP

Az ENSZ mély aggodalmát fejezi ki a kiürítési parancsok miatt. Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala szerint megdöbbentő az IDF parancsa, hogy a lakosok olyan területekre evakuáljanak, ahol szintén izraeli katonai műveletek folynak, és ahol továbbra is civilek halnak meg. Ez a Deir al-Balahnál lévő kijelölt terület már most is nagyon túlzsúfolt a Gáza más területeiről kitelepítettekkel, és nincs elegendő humanitárius segítség.

A Gázai övezetben működő ENSZ-iskolák kétharmadában már jelentős károk keletkeztek az okóberben kezdődött háborúban - közölte szerdán az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala (UNRWA). Csak az elmúlt négy nap során négy iskolát ért támadás, mondta Philippe Lazzarini, a szervezet igazgatója.

„Kilenc hónapja nézzük, hogyan folytatódnak a könyörtelen, véget nem érő gyilkosságok, a pusztítás és a kétségbeesés. Gáza nem gyermekeknek való hely”

- tette hozzá az igazgató, azonnali tűzszünetre szólítva fel a feleket. „A nemzetközi humanitárius jog égbekiáltó figyelmen kívül hagyása nem válhat új normává”.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala kedden adta ki szakértői jelentését, mely szerint Izrael szisztematikusan éhezteti a gázai lakosságot, ami népirtásnak minősül.

„Kijelentjük, hogy Izrael szándékos és célzott éheztetési kampánya a palesztin nép ellen a népirtó erőszak egyik formája, és éhínséget eredményezett Gáza egész területén”.

Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította a nemzetközi közösséget, hogy minden eszközzel helyezze előtérbe a humanitárius segélyek szárazföldi szállítását, vessen véget az izraeli ostromnak, és valósítsa meg a tűzszünetet.

(BBC, MTI)