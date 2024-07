Pokorni Zoltán nem szereti, ha emberarcú fideszesnek nevezik

Orbán Viktor nem örült neki, hogy Pokorni Zoltán nem indul újra a polgármesterségért a XII. kerületben, de megértette, nem marasztalta - árulta el a Telexnek a leköszönő polgármester. A miniszterelnök azért nem örült a visszalépésnek, mert úgy gondolta, ha Pokorni újraindul, akkor a XII. kerületben biztosra vehető a Fidesz győzelme. Így viszont a helyiek többsége a kutyapártos Kovács Gergelyt választotta meg június 9-én.

photo_camera Pokorni Zoltán átdaja a polgármesteri megbízólevelet Kovács Gergelynek a választások után Fotó: Magyar Kétfarkú Kutya Párt/Facebook

Pokorni azon sem lepődött meg, hogy a Fidesz úgy kikapott a kerületben, hogy csak kompenzációs listáról lesz négy képviselője a képviselő-testületben: „Nem új dolog, hogy a Fidesz támogatottsága csökken a kerületben, ez már évtizedes trend. Itt sok a diplomás, magas kvalitású, magas szociológiai státuszú polgár, akik húsz évvel ezelőtt még nagy arányban támogatták a polgári oldalt, a Fideszt. Aztán amikor a Fidesz Gulyás Gergelyt indította itt a 2018-as országgyűlési választáson, aki egy fiatal, nagyon rokonszenves, kormányzati feladatokkal még nem erodált, jóképű politikus volt, a DK-s jelölt alig 3 százalékkal maradt el tőle.” Szerinte Kovács Gergely jól taktikázott azzal, hogy előválasztás után ő maradt az egyedüli ellenzéki jelölt. Azt sem tagadta, hogy a Fidesz-ellenes hangulathoz közel lehetett annak is, hogy a párt kommunikál és kormányoz, de azért nem akarta hangoson kritizálni a hivatalos irányvonalat. Amikor megkérdezték, milyen lenne a Fidesz Orbán Viktor nélkül, azt felelte: „Szerintem nem lenne Fidesz Orbán Viktor nélkül.”

Kritikát egyedül abban engedett meg magának, hogy szerinte nem kellett volna minden önkormányzattól elvenni 2013-ban az iskolák fenntartását: „Több mint 15 ezer ingatlanban van oktatási tevékenység. Már az újabb és újabb gondokat szül, ha ezeket egységesen akarjuk irányítani. De ha a problémát jobban körüljártuk volna, akkor talán elég lett volna csak a problémás területekre, a kistelepülések intézményfenntartási problémáira fókuszálni. Nem kellett volna a kerületektől és a megyei jogú városoktól elvenni az iskolafenntartási feladatokat. Ebben a vitában én alulmaradtam.”

Egyébként Pokorni nem szereti, ha emberarcú fideszesnek nevezik, mert idétlennek tartja akifejezést. „De ennek a fordítottját érdemes figyelni: hogy akkor vannak olyanok a Fidesz politikusai között, akik nem emberarcúak. Tisztességtelennek érzem ezt a többi fideszes kollégával szemben.”

Az első Orbán-kormány oktatási minisztereként is dolgozó Pokorni Zoltán 2006 óta vezette a kerületet. Egy ideig a Fidesz elnöke és frakcióvezetője is volt, azonban 2002-ben le kellett mondania, miután kiderült, hogy apja III/III-as ügynök volt. Aztán 2019-ben Rab László a Mozgó Világban feltárta, hogy a kerületben emelt turul-szobor talapzatán szerepel Pokorni nagyapjának a neve is mint hősi áldozat. De valójában Pokorni József nem áldozat volt, hanem elkövető, hiszen aktív szerepet játszott a kerületi nyilas tömegmészárlásokban. Ezt mutatta be Ács Dániel filmje, a Gyilkosok emlékműve:



