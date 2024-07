Szilágyi Áron a vívás valaha volt legnagyobb alakjává emelkedhet Párizsban

Már rögtön a megnyitó utáni első napon, szombaton pástra lép Párizsban a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron.

Edzőváltás nehezítette a felkészülését, de ha valaki, ő tudja, hogyan kell egy napra legyőzhetetlenné válni.

Egy újabb győzelemmel a vívás valaha volt legnagyobb alakjává válhat.

Keeth Smart 46 éves. Egyik kedvenc filmje a Top Gun, a hiphoptól az oldschool rapen át Frank Sinatráig sok mindent hallgat, hobbiteniszező.

Egyelőre ő az egyetlen, aki valaha legyőzte Szilágyi Áront az olimpiák egyéni kardversenyein. Mindez 16 éve, 2008. augusztus 12-én történt Pekingben. A mindössze 18 éves Szilágyi legelső olimpia csörtéjében egy magyarral került szembe, Decsi Tamást legyőzte. A 16 között jött az amerikai Keeth Smart. A 30 éves, rutinos, világranglista-negyedik Smart ellen jól kezdett Szilágyi, 2-0-ra, majd 3-1-ra vezetett, 4-4 után viszont az amerikai átvette az irányítást, és végül simán nyert 15-10-re.

photo_camera Szilágyi és Smart 2008-as csörtéje Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

„Nagyon meglepett a hatalmas ugrásaival. Valahogy nem abban az ütemben vívott, ahogy az oroszok, franciák vagy a magyarok szoktak” – nyilatkozta Smartról a veresége után Szilágyi, aki így is a legjobb magyar volt egyéniben.



Smart aztán a következő körben kiesett, öt nappal később csapatban viszont jóval tovább ment az amerikaikkal. A negyeddöntőben a magyar csapatot verték (Szilágyi itt már jobb volt Smartnál, igaz, a másik két amerikainál nem). Smart karrierjének addigi csúcspontja az elődöntőben jött el, amikor ő fordította meg az oroszok elleni meccset a legendás Pozdnyakov legyőzésével. Utólag viszont alighanem a Szilágyi elleni meccse is megnemesedett.

A Smart elleni csörtéje óta ugyanis a magyar kardvívó verhetetlen egyéniben az olimpiákon, pedig már 15 meccsen lépett pástra.

2008, Peking

Decsi Tamás 15-9

Keeth Smart (amerikai) 10-15

2012, London

Peng Kean Yu (maláj) 15-1

Csung Man (kínai, címvédő) 15-10

Max Hartung (német) 15-13

Nyikolaj Kovaljov (orosz) 15-7

Diego Occhiuzzi (olasz) 15-8

photo_camera Az első győztes döntő Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

2016, Rio de Janeiro

Julián Ayala (mexikói) 15-9

Aljakszandr Bujkevics (fehérorosz) 15-12

Tiberiu Dolniceanu (román) 15-10

Kim Dzsonghvan (dél-koreai) 15-12

Daryl Homer (amerikai) 15-8

photo_camera A második Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

2021, Tokió

José Quintero (venezuelai) 15-7

Mojtaba Abedini (iráni) 15-7

Ali Pakdaman (iráni) 15-6

Sandro Bazadze (grúz) 15-13

Luigi Samele (olasz) 15-7

photo_camera A harmadik Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Vívásban a férfiaknál olimpián egyéniben csak Szilágyi tudott triplázni.

A nőknél is van ilyen diadalmenet, az olasz Valentina Vezzali tőrben nyert zsinórban háromszor (2000 Sydney, 2004 Athén, 2008 Peking). Ő a nagy sorozata előtt ezüstérmes lett Atlantában 1996-ban (csapatban nyert) és bronzérmes Londonban 2012-ben (csapatban itt is arany). Vezzali így egyéniben és csapatban is háromszoros olimpiai bajnok, és még három érme van.

Edző nélkül maradt Szilágyi



Szilágyi Áron világranglista-ötödikként érkezett Párizsba. Ez az eddigi legrosszabb helyezése a győztes olimpiák előtt, 2012-ben harmadik volt, 2016-ban második, 2021-ben első.

A felkészülése nem volt zavartalan. Egy elhúzódó sérülés mellett meg kell küzdenie azzal is, hogy az edzője, Decsi András egy szövetségen belüli botrány miatt nincs ott a párizsi olimpián. Decsi azután szállt ki, hogy a vívószövetség a testvére, Decsi Tamás helyett Rabb Krisztiánt jelölte a Párizsba utazó férfi kardcsapatba. A kardcsapat szintén éremesélyes, így Szilágyi Áron ebben a számban is lehet dobogós.



A 2021-es olimia óta nemcsak a mezőny, Szilágyi Áron is sokat változott. A Nemzeti Sportnak adott júniusi interjúban azt mondta, „(...) Tokió után számomra már minden verseny ajándék, nekem már nem kell bizonyítanom”. Szilágyi az elmúlt évek fontos mérföldköveinek tartja, hogy apa lett, huzamosabb ideig külföldön élt, illetve hogy egyéniben és csapatban is világbajnok tudott lenni. De már kevésbé sikerorientált. „(...) Tokió előtt foglalkoztatott, vajon sikerül-e történelmet írnom, és én leszek-e az a kardozó, aki három egymást követő olimpián is győzni tud, úgy annyira nem motoszkál bennem most a négyes szám. Inkább csak szeretnék tovább »utazni«, szeretném megélni ennek minden pillanatát.”

Az olimpia után egyéniben is világbajnok lett 2022-ben, ez a cím addig hiányzott a gyűjteményéből. Az elmúlt időszak eredményei viszont vegyesek. Az Európa-bajnokságon korán kiesett, míg a májusi országos bajnokságon hatalmas meglepetésre csak az elődöntőig jutott, ott Rabb Krisztiántól kapott ki. Viszont 2023-ban a világbajnokságon és az Európa-játékokon is bronzérmet szerzett.

Akik azért még ott lesznek

Szilágyi rögtön a megnyitó utáni napon, szombaton pástra lép, háromnegyed kettőkor a kanadai Fares Arfával kezd a 32 között. A 29 éves Arfának komoly egyéni eredménye nincs, kevés az esélye, hogy meglepje Szilágyit.

A 16 között már a Szatmári András–Boladé Apithy (francia) csörte győztes jöhet. Szatmári András bokasérülésből tért vissza, egy hónapot kellett kihagynia tavasszal, kérdés, hogy az olimpiai felkészülését ez mennyire zavarta meg.

A harmadik magyar, Gémesi Csanád a világbajnoki címvédő Eli Dershwitz ellen vív. Hatalmas meglepetés lenne, ha túljutna a negyedik kiemelt amerikai vívón.

Az első számú kiemelt, a világranglista-vezető az egyiptomi Ziád el-Szisszi. Az egyiptominak egy 2023-as világbajnoki harmadik helyen kívül nincs érme világversenyről. A második kiemelt a grúz Sandro Bazadze, aki ellen Szilágyi Áron a 2021-es olimpián, az elődöntőben vívott nagyon szoros meccset.

A tornán a szakma a 18 éves Colin Heathcockra a legkíváncsibb. A kardvívók körében nem szokványos, hogy valaki ilyen fiatalon a legjobb 10 közé kerüljön a világranglistán. Kétszeres junior-világbajnok, a végső győzelemre is esélyesnek tartják.

A dél-koreai kardvívók főleg csapatversenyeken eredményesek, a legutóbbi két olimpián is ők nyertek, kiemelendő körülük Oh Sanguk és Gu Bongil. Mindketten olimpiai bajnokok csapatban, Sanguk egyéniben világbajnoki címet is nyert.

Akik 12 évig domináltak egy versenyszámot



Ha Szilágyi Áron újra nyerne, ő lenne a hetedik sportoló a világon, aki zsinórban négy olimpiai bajnoki címet szerezne. Érdekesség, hogy mindegyik sportoló férfi, akinek ez sikerült. A lista így néz ki: