Milák Kristóf is bemutatkozik az olimpia negyedik napján

A spanyol tollaslabdázó a második szettben is végig vezetett. Nettasinghe feljavult az első játszmához képest, de így is csak megszorongatni tudta a spanyolt. Abián 21-9, 21-19-re nyerte a meccset, ezzel ötből negyedik olimpiáján is van győzelme. Egyedül a 2008-as pekingi olimpián nem tudott meccset nyerni.

Abián második csoportmeccsét holnap délelőtt játssza majd a maláj Lee Zi Jia ellen, a győztes továbbjut az egyenes kieséses szakaszba. A meccs esélyese Lee, aki a torna hetedik kiemeltje.