Gyorsuló ütemben csökken a kínai feldolgozóipar teljesítménye

Gyorsuló ütemben csökkent a kínai feldolgozóipar teljesítménye júliusban, miközben a szolgáltatóipar teljesítménynövekedése is lassult a kínai statisztikai hivatal (National Bureau of Statistics of China – NBS) friss adatai alapján.

A feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 49,4 pontra, február óta a legalacsonyabbra csökkent a júniusi 49,5 pontról. Szakértők még gyengébb mutatóra, 49,3 pontra számítottak. A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének növekedését, 50 pont alatti értéke pedig a csökkenését jelzi. A kínai feldolgozóipari BMI május óta 50 pont alatt van.

photo_camera Huawei hirdetés egy sanghaji Apple üzlet előtt 2024. május 15-én. Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

A feldolgozóiparban az új megrendelések alindexe 49,5 pontról 49,3 pontra esett júliusban, míg az exportértékesítés mérőszáma 48,3 pontról 48,5 pontra nőtt. A foglalkoztatás gyenge maradt, a mutató 48,3 pont lett a júniusi 48,1 pont után. A kibocsátás az egymást követő ötödik hónapban nőtt, de a növekedés üteme mérséklődött, a mutató 50,6 pontról 50,1 pontra csökkent. A közeljövő kilátásait jelző mutató 53,1 pontra süllyedt júliusban a júniusi 54,4 pontról.

A kínai szolgáltató- és építőipari BMI az elemzői várakozásokkal összhangban 50,2 pontra gyengült júliusban a júniusi 50,5 pontról.

A szolgáltatóipari és a feldolgozóipari adatok összesítésével kalkulált kompozit BMI 50,2 pontra, 2022 decembere óta a legalacsonyabbra csökkent júliusban az egy hónappal korábbi 50,5 pontról.

A kínai gazdaság súlyos problémáiról májusban itt írtunk. (MTI)