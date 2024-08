Heteken át vívott szélmalomharcot egy diák az Oktatási Hivatallal az eltűnt bizonyítványa miatt, és vesztett

Idén máshogy számolták a felvételi pontokat, mint korábban, a felsőoktatási intézmények szabadon dönthettek arról, mire adnak plusz 100 pontot.

Így az Oktatási Hivatal munkatársai és az egyetemek is kezelték az erre létrehozott új felületet. A rendszer több diáknak komoly problémát okozott.

Több olvasónk jelezte, hogy adminisztrációs hiba miatt egyik napról a másikra eltűntek pontjai, az egyik feltöltött bizonyítványa, vagy a rendszer nem a legkedvezőbben számolta ki pontjaikat. Emiatt volt, akit fel sem vettek.

A ponthatárok kihirdetése előtti napokban tehetetlenek voltak, bíztak abban, hogy utána majd sikerül valamit elérni. Nem mindenkinek sikerült.

Egyetemi forrásunk szerint világbotrány, ami történt.

Cikkünkben részletesen bemutatjuk Zs. történetét, aki végül lemaradt arról a szakról, ahová igazán menni szeretett volna. Az Oktatási Hivatal nem csak őt pattintotta le.

Az idén érettségizett Zs. február 4-én töltötte fel a 11.-es bizonyítványát, majd kilenc nappal később újra belépett a felvi.hu rendszerébe, hogy felvigye a 9.-es és 10.-es bizonyítványokat is.

Ekkor a frissen fejlesztett rendszer lefagyott (idén megváltozott a pontszámítás, ehhez pedig új informatikai program készült), de nem léptette ki, majd mikor pár perc múlva helyreállt, folytatta a munkát.

„Ekkor még láttam a 11. osztályos bizonyítványomat is, így nem gyanakodtam semmilyen problémára.”

Csakhogy a felvi.hu másik fülén elérhető munkanapló nagyjából ekkor azt rögzítette, a bizonyítványt törölték. Zs. a munkanaplót rejtő menüpontot nem vette észre a felületen, a törlésről pedig nem kapott értesítést.

Elmondása szerint amikor június végén feltöltötte a 12. osztályos bizonyítványát, számszerűen nem hiányzott egyik dokumentum sem. Fel sem merült benne, hogy még egy ellenőrzésre lenne szükség.

„Úgy gondolom, ha valamit feltöltök egy ilyen fontos oldalra, mint a felvi, akkor ne kelljen állandóan ellenőriznem, hogy megvan-e még a fájl.”

A hiánypótlás határideje július 10-e volt, Zs. viszont pár nappal később lépett be legközelebb a rendszerbe, hogy ellenőrizze, hány pontja lesz.

Ekkor szembesült azzal, hogy baj van, a rendszer a valós eredményénél 54 ponttal mutatott kevesebbet. Ekkora találta meg a munkanaplót rejtő menüpontot is (fent volt az azonosítószám mellett. Zs. azt mondja, nem volt könnyű kezelni a felületet, még a jelentkezés lezárása után is bőven tudott újdonságot mutatni).

Azonnal írt az Oktatási Hivatalnak, hogy ezt a hibát tapasztalja, amire azt a választ kapta,

ellenőrizték a felületet, és tájékoztatják, hogy nem töltötte fel a 11-es bizonyítványt.

Ez a felvételiző kötelessége, méltányosság ilyen esetekben nincs. Megnyugtatták, hogy a jelentkezése érvényes, de azokat a pontokat nem tudják beszámítani.

(Zs. szerkesztőségünknek átküldte a képernyőfotót arról, hogy a rendszerben február 4-én rögzítették a bizonyítvány felvételét, ahogy azt is, hogy a bizonyítvány február 13-án törlődött.)

Zs. a 444-nek azt mondta, ezután három napon belül nyolcszor hívta az Oktatási Hivatal és a felvi ügyfélszolgálatát, ahol az egyik ügyintéző azt mondta, a rendszerleállás miatt törlődhetett a bizonyítványa.

„Az ügyfélszolgálatos telefonon ismerte el a hibát, így erről semmilyen bizonyítékom nincs, csak a tudat, hogy bárhogy is alakul a helyzetem, nem én vétettem, és nem az én hanyagságom okozta ezt a zűrt.”

Erre a beismerésre hivatkozott újabb levelében, részletezte a körülményeket és leírta, nem ő törölte a dokumentumot, mire ugyanazt a sablonválaszt kapta, mint korábban. Röviden: a hiánypótlási határidő lejárt. Ezután is többször próbálkozott, de nem jutott előrébb.

Zs.-nek amúgy szerencséje volt, mert még így is felvették a harmadikként megjelölt helyre. Csakhogy, az 54 plusz pontjával bekerülhetett volna az elsőként megjelölt fogorvosi képzésre is. A ponthatárok kihirdetése után újból írt és újból lepattant. Július végén újra próbálkozott, és tértivevényes levelet is küldött.

Arra még nem kapott választ, a besorolási döntése viszont csütörtök késő este megérkezett, nem bírálták felül a pontjait, maradt a harmadikként megjelölt szakon.

„Nagyon szomorú lettem” - írta a döntés kézhezvétele után.

Tájékoztatták, hogy perelhet, ha úgy gondolja, az Oktatási Hivatal jogot sértett. Zs. viszont nem akar, mert az 30 ezer forintjába kerül. Az összeget csak akkor nem kell kifizetnie, ha nyer. Ebben viszont ezek után nem bízik.

Másoknál is komoly hibákat tapasztaltak

Zs. a problémáját megírta egy Facebook-csoportban, ahol többen jelezték, ugyanúgy jártak, mint ő. Zs. elmondása szerint három diáknak úgy törlődött az egyik bizonyítványa, hogy arról visszajelzést sem kaptak, de velük sem volt segítőkész az Oktatási Hivatal.

A 444-nek is írt több olvasó, hogy adminisztrációs hiba miatt elszámolták a pontjait, vagy azok váratlanul jelentősen csökkentek.