Putyin vörös szőnyegen várta az orosz gyilkost és a kémeit, Biden megköszönte a szövetségeseinek a fogolycserét

„Egy percre sem feledtünk titeket” – ezt mondta Vlagyimir Putyin az Oroszországba hazatérő nyolc embernek, akik a hidegháború óta eltelt idő legnagyobb fogolycseréjének részeseiként éjjel landoltak Moszkvában. Köztük volt Vagyim Kraszikov, aki Berlinben lőtt agyon egy emigráns csecsen vezetőt. Minden valószínűség szerint az FSZB bérgyilkosa volt. Putyin a Tucker Carlsonnak adott interjújában azt mondta, „egy bűnőzővel végzett hazafias meggyőződésből”. A másik hét oroszt mind valamilyen kémkedésen kapták a Nyugat különböző államaiban. Szabadon engedésükhöz szükség volt több szövetséges ország részvételéhez, Kraszikov például Németországban töltötte életfogytiglani szabadságvesztését. Nekik az orosz elnök egy hatalmas vörös szőnyegett terített az érkezésükhöz.

photo_camera Fotó: KIRILL ZYKOV/AFP

Eközben 16-an tartottak az Egyesült Államok felé. Köztük volt Vlagyimir Kara-Murza orosz ellenzéki is, akit álhírek terjesztése miatt 25 év börtönre ítélték. Szabadon engedték még a Fehéroroszországban bebörtönzött német zsoldost, Rico Kriegert és Ilja Jasin orosz ellenzéki politikust is. Mellettük olyan aktivisták is szabadulhatnak, akik korábban Alekszej Navalnij központjának dolgoztak.

A legnagyobb figyelmet pedig Evan Gershkovich esete kapta. Őt az orosz bíróság kémkedés vádjával 16 év börtönbüntetésre ítélte nem rég. A 32 éves férfit tavaly márciusban tartóztatták le Jekatyerinburgban, és azzal vádolták, hogy a CIA megbízásából gyűjtött titkos információkat egy közeli orosz tankgyártóról. Vele együtt szabadon engedték Paul Whelan amerikai tengerészgyalogost is. Őt még 2020-ban ítélte 16 év börtönre az orosz bíróság kémkedés vádjával.

photo_camera Joe Biden fogadta Evan Gershkovichot. Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Magyar idő szerint hajnalban landolt a gépük Marylandben, az Andrews bázison. Családjaik mellett Joe Biden elnök és Kamala Harris alelnök fogadta őket. Biden a helyszínen megjelent újságíróknak örömtelinek nevezte a pillanatot és kiemelte, hogy mennyire fontos volt a szövetségeseik hozzájárulása ehhez a fogolycseréhez.



(Guardian, BBC)