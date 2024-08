Major Veronika: Nem is lehetnék boldogabb, ez a bronz is megríkatott

Az eredményhirdetést követően, már a bronzéremmel a nyakában nyilatkozott a 25 méteres sportpisztolyban harmadik helyezett Major Veronika.

„Abszolút elégedett vagyok, nem is lehetnék boldogabb, nem is mondok olyat, hogy még boldogabb lennék ennél jobb helyezésnél, mert ez is megríkatott. Azért jöttem, hogy érmet nyerjek, ezt a célt a végletekig hajtottam magamban, ott voltam és csináltam, meglett az eredménye” - idézi a Nemzeti Sport a lövőt.



Arról, hogy döcögősen indult az eleje, azt mondta, hogy sajnos voltak olyan sorozatai, hogy hiába lőtt tízest, mert 10.2-től van találat. „Tíz nullák, tíz egyek voltak, nem engedtem magamnak, hogy letörjenek ezek az eredmények, és hajtottam magamban, hogy még jobb legyek, a lehető legjobbat hozzam ki magamból, a legjobb technikámat hozzam elő, csak ahhoz ragaszkodjak és semmi mással ne törődjek”.

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Szerinte az előnyére várt, hogy az olimpiai végig kellett versenyeznie a kvótáért. „Éreztem, hogy benne lesz ez az eredmény a kezemben, az alapversenyé és a döntőé is, és ki tudtam magamból hozni.”

Nagyon sokat segített neki, hogy 10 méteren korábban már döntőbe jutott Párizsba, „éreztem a hangulatát, megtapasztaltam a körülményeket, a fényeket, a lőállásokat, ami minden pályán más és más. Ez is kellett ahhoz, hogy itt elérjem a célomat, pluszt adott az is, hogy első helyen jutottam ismét döntőbe, és külön boldog vagyok, hogy olimpiai rekordot állítottam be, így még egy helyen fel lesz tüntetve a nevem”.