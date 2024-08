Csütörtök az olimpián: éremesély birkózásban, nagyüzem kajak-kenuban és egy rakás jó meccs csapatsportokban

Kora reggel indulhat a nyíltvízi úszás, Fábián Bettinával

Ha beengedik a mezőnyt a Szajnába, akkor már reggel hétkor elrajtol 10 kilométeres nyíltvízi úszás női mezőnye, melyben ott lesz Fábián Bettina is. Nem túl jó előjel, hogy a múlt héten többször el kellett halasztani a triatlonosok versenyét, és a nyíltvízi úszók keddi edzését sem lehetett megtartani a vízminőség miatt, bár a magyarok amúgy sem ott edzettek volna. Magáról a számról egyébként lehetnek jó emlékeink, ugyanis Risztov Éva a londoni olimpián úgy nyert aranyérmet a 10 kilométeres távon, hogy gyakorlatilag az elejétől vezetett, és bár a vége nagyon szoros lett, de behúzta az olimpiai bajnoki címet az emlékezetes versenyen.

Ma is lesz tekvondó, már tíztől

Salim Omar szerdai szereplése után újabb magyar induló a férfiak mezőnyébe: az Európa-bajnokságon harmadik Józsa Levente a 68 kilós kategóriában kezdi meg a versenyzést, várhatóan reggel tíz után kicsivel. Kínai ellenfele lesz a nyolcaddöntőben, mindketten először szerepelnek olimpián a szövetség honlapja szerint, nyolcadik kiemelt a kilencedik kiemelt ellen, szóval bármi lehet.

Hétpróba és öttusa

A női hétpróbázók is belevágnak, ez az a szám, amiben különböző atlétikai számokban kell helyt állniuk a sportolóknak. Gondolom, kitalálták: összesen hét számban. Krizsán Xénia és Nemes Rita gátfutással kezdi reggel tízkor, hogy egy óra múlva már a magasugrással folytassák. Este a súlylökéssel és 200 méteres futással fejezik be a napot.

Szintén atlétikában, 100 méter gáton Kozák Lucát és Kerekes Grétát nézhetjük meg a reményfutamban.

Belevágnak az öttusázók is csütörtök délelőtt, tizenegytől a rangsoroló vívásban a férfiak mezőnyében Böhm Csaba és Szép Balázs lesz ott, délután kettőtől a nőknél pedig Gulyás Michelle és Guzi Blanka. Egyébként ez lesz utolsó olyan olimpia az öttusában, ahol még láthatunk lovaglást a versenyben, miután a NOB 2021-ben úgy döntött, hogy a jövőben akadályversennyel helyettesíti. A sztori nem ennyire egyszerű, ajánlom erről szóló cikkünket.

A sűrű délelőtti magyar programot Pigniczki Fanni folytatja ritmikus gimnasztika kvalifikációjával, ez szintén tíz órától kezdődik.

Nagyüzem kajak-kenuban délelőttől, a négyesek döntői kor délután

Elérkeztünk az olimpia hajrájához, már csak pár nap van hátra, ami egyben azt is jelenti, hogy a kajak-kenuban nagyüzemben nyomják a versenyeket, így lesz ez csütörtökön is. Ahogy Tóth-Szenesi Attila kollégám is írta tegnap, az 1976-os olimpia óta kajak-kenuban mindig nyertek aranyérmet a magyar versenyzők, szóval az elvárások ilyenkor mindig az egekben.

A női kenu egyesek 200 méteres előfutamában Takács Kincső és Kiss Ágnes áll rajthoz reggel 10:10-kor, majd az férfiak ötszáz méteres számának középfutama következik Adolf Balázs, Hajdu Jonatán párosával. 11:50-től jön a kajak négyesek 500 méteres előfutama, ahol Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor egysége érdekelt. A döntőt is ma rendezik ebben a számban, a nőknél 13:40-től, a Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra összeállítású négyes ott van a fináléban. A férfiak 13:50-kor rajtolnak, ha a férfiak sikerrel veszik az elődöntőt két órával korábban, akkor magyar egységgel.

Éremért birkózik Losonczi Dávid

A kötöttfogású birkózóknál szerda este nagy izgalmak után elvesztette az elődöntőt a magyar birkózó, de egy bronzéremmel még hazamehet az olimpiáról, ennek este fél hét környékén lehet majd szurkolni. Ebben a súlycsoportban 1980 óta nem volt magyar érem.

photo_camera Losonczi a bronzért mehet Fotó: PUNIT PARANJPE/AFP

Vízilabda, foci, kosár, kézi

A nap második feléig kell várni a csapatsportokra, de akkor eléggé besűrűsödik a program.