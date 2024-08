Az aranyra hajt a taekwondós Salim Omar Gergely, jönnek a kajakos nagyágyúk, a döntő küszöbére érhetünk vízipólóban

Az olimpiai bajnoki cím megszerzése a célja Salim Omar Gergely taekwondósnak, szerdán kiderül, sikerül-e neki.

Nem derül ki, hogy összejön-e, de szerdán fontos lépést tehet az ugyancsak az olimpiai címre hajtó kajakos Csipes Tamara, Kopasz Bálint és Varga Ádám, a birkózó Losonczi Dávid és a férfi vízipólóválogatott.

Száz méter gáton Kozák Luca a döntőért fut.

Mire figyeljünk az olimpia tizenegyedik napján?

7:30-tól vadonatúj gyaloglószám Oláh Barbarával és Venyercsán Bencével

A gyaloglásra nem gondolunk úgy, mint magyar sikersportra. Mindig van az olimpián néhány versenyzőnk, de ők általában a 30-40. hely körül fejezik be a versenyt. Aranyérmesünk nincs is az olimpiai gyaloglószámokban, két érmesünk viszont van: Róka Antal 1952-ben harmadik, Kiss Antal 1968-ban második lett, mindketten 50 km-es gyaloglásban.

photo_camera Venyercsán Bence a budapesti atlétikai vébén Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A tokiói játékokon már csak az 50 km-es gyaloglás volt az egyetlen versenyszám, aminek nem volt női megfelelője. Ez, valamint a csökkenő nézettség az oka, hogy az 50 km-es férfi gyaloglás helyett jön a maratoni gyalogló vegyes váltó. Egy magyar páros is lesz, Oláh Barbara és Venyercsán Bence. Oláhnak ez a harmadik olimpiája, Venyercsánnak az első, de a második szám, amiben rajthoz áll: az elsőben 20 km gyaloglásban a 46. helyen végzett.

9-től éremesély a taekwondós Salim Omar Gergellyel

Taekwondóban a 2000-es sidney-i olimpia óta osztanak érmet. A magyar Salim József rögtön az 5. helyen végzett, de utána huszonegy évet kellett várni egy hasonlóan szép eredményre: unokaöccse, Salim Omar Gergely is ötödik lett. Azóta első magyarként felnőtt világbajnoki címet szerzett, így éremesélyesként vághat neki a versenynek. Saját elmondása szerint a legnagyobb favorit az olasz címvédő, Vito Dell'Aquila, de már többen legyőzték őt a mezőnyből. „Szerintem mindenki odaérhet a dobogóra, de nyilván az a célom, hogy én nyerjem meg az aranyat” – mondta júliusban a Nemzeti Sportnak.

photo_camera Salim Omar Gergely egy 2022-es Grand Prix-n Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto via AFP

Egyébként taekwondóban a hozzánk közeli országok közül a volt Jugoszlávia utódállamai jeleskednek, a horvátok 5, a szerbek 4, az észak-macedónok egy érmet szereztek a sportág viszonylag rövid olimpiai történelme alatt.

Salim Omar Gergely súlycsoportjának döntője 19:40-kor kezdődik.

9:30-tól kajak-kenu előfutamok kötelező továbbjutásokkal

Az 1976-os olimpia óta kajak-kenuban mindig nyertek aranyérmet a magyar versenyzők. Alighanem a párizsi olimpián sem lesz másképp, még akkor sem, ha Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok kimaradt a keretből. A 37 éves sportoló a közösségi médiában kifogásolta a szövetségi edző, Csipes Ferenc viselkedését, aki később bocsánatot kért, amit Kozák elfogadott.

photo_camera Csipes Tamara egy szolnoki edzésen idén júliusban Fotó: Mészáros János/MTI/MTVA

Szerdán érmeket még nem osztanak, az előfutamokban viszont bőven vannak esélyes versenyzőink.

Női kajak egyes 500 méteren az akár aranyra is esély Csipes Tamara és az első olimpiájára készülő Gazsó Alida Dóra indul. Csipes Tokióban második lett ebben a számban, korábban nyert már Kőbán Rita, Janics Natasa és kétszer Kozák Danuta.

Férfi kajak 1000 méteren vízre száll a szám címvédője, Kopasz Bálint, valamint a Tokióban ezüstérmes Varga Ádám. Mindkettőjüknek jó esélye van ismét az éremre, bár az első két hely újbóli megszerzése hihetetlen bravúr lenne. A céljuk mindenesetre az ismétlés, bár Varga jobb szeretné, ha ezúttal ő lenne elől.

A férfi kenu egyes ezer méteren Adolf Balázs és Fejes Dániel indul. Tokióban Fejes a negyeddöntőben esett ki, Adolf a B-döntőben lett hetedik. A számnak nagy magyar hagyományai vannak, Parti János (1960), Tatai Tibor (1968) és Vajda Attila (2008) is szerzett aranyérmet, de ezúttal senki nem vár aranyat a szám magyarjaitól.

10:15-től Kozák Luca döntős reményekkel 100 méter gáton

A 28 éves Kozák Luca akár döntős is lehet, ha kijön neki a lépés. Hatalmas bravúr lenne, tekintve, hogy a mezőny erős, sok tehetséges síkfutó is átnyergelt erre a számra a könnyebb érvényesülés reményében. Kozák a tokiói olimpián nem tudta befejezni az elődöntőjét. A 31 éves Kerekes Grétától az is bravúr, hogy kijutott élete első olimpiájára.

photo_camera Kozák Luca ezüstérmet ünnepel a 2022-es Eb-n Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Az olimpiákon 1972 óta rendezik meg ezt a számot, és magyar versenyző még soha nem jutott döntőbe. Amúgy elődjében, az 1932-ben debütáló 80 méteres gátfutásban sem.

11-től 87 kg-os kötöttfogású birkózás Losonczi Dáviddal

Nem minden nap történik olyan, mint Losonczi Dáviddal. A 24 éves magyar a 2023-as belgrádi világbajnokság döntőjében tusolta a török Ali Cengizt, de ezt a helyszínen a bírók nem adták meg. Két hónappal később korrigált a nemzetközi szövetség, Losonczit is győztesnek nyilvánították. A versenyző célja Párizsban az aranyérem, mi is az egyértelmű éremesélyesek között számoltunk vele.

photo_camera Losonczi (kékben) a belgrádi vébédöntőben Fotó: MILOS MISKOV/Anadolu via AFP

A tokiói olimpián nem volt magyar versenyzője a súlycsoportnak, 2016-ban Veréb István a 13. lett. Veretesebb magyar eredményekért évtizedeket kell visszamenni ebben a súlycsoportban: Tunyogi József 1932-ben, Gurics György 1952-ben, Kovács István 1980-ban jött haza bronzéremmel az olimpiáról.

Egy, a számmal kapcsolatos sporttörténelmi érdekesség: a tokiói olimpián egy lövőezüst és -bronz után Myles Amine szerezte meg San Marino harmadik érmét, egy bronzot a 87 kilogrammos birkózásban. Az ország előtte soha nem nyert érmet olimpiai játékokon. Az anyai dédszülei révén San Marino-i, valójában amerikai születésű Amine most is ott lesz.

Az elődöntők este negyed 7-kor kezdődnek, a döntő csütörtökön lesz.

Valamikor délután

Vadnai Jonatán a hatodik helyen jutott be az ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály keddi éremfutamába, amit szélhiány miatt szerdára halasztottak. Vadnai egy jó futammal a 3. helyre is feljöhet, de a legrosszabb esetbe a 8. helyre is visszacsúszhat. Az időjárás nem kegyes a versenyhez, nemcsak kedden, már hétfőn sem tudtak vízre szállni a versenyzők szélcsend miatt.

20:35-től Magyarország–Olaszország férfi vízipóló negyeddöntő

Magyarország 2008-ban, Olaszország 1992-ben nyert utoljára olimpiai bajnokságot férfi vízilabdában, az örökranglista élén viszont ez a két válogatott áll 17, illetve 11 éremmel.

A két válogatott életében az idei év kivételes volt, ugyanis a szerdai negyeddöntő már a hatodik meccsük lesz, ilyen valószínűleg még soha nem volt a sportág történelmében. Az öt idei meccsből kétszer győztünk, az egyik a 2024-es Eb csoportmeccsén volt, a bronzmeccsen viszont visszavágtak az olaszok. A vébén a csoportban ugyan 15-14-re legyőztük az olaszokat, de minket a negyeddöntőben megállítottak a franciák, az olaszok viszont csak a döntőben kaptak ki a horvátoktól.

Az olimpián az olaszokat a görögök verték az utolsó meccsen, a magyarok viszont két vereséget is szenvedtek, a spanyoloktól és az ausztráloktól.

photo_camera Nagy Ádám ünnepli a gólját a szerbek elleni hétfői csoportmeccsen Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Az idei tornát látva amúgy meglepetés lenne, ha az előző két olimpiát megnyerő szerbek megvédenék címüket. A negyedik helyen jutottak tovább, a tokiói döntőt megismételve a görögök ellen játszanak. A másik két negyeddöntő: USA–Ausztrália, Horvátország–Spanyolország. Továbbjutás esetén ez utóbbi meccs győztese ellen játszunk. Egyik sem könnyű ellenfél: a horvátok vb-címvédők, a spanyolok az utolsó négy világbajnokságon mindig dobogón voltak.

Amire még figyelni kell

Az esti atlétikai döntők időpontja:

19:00 női rúdugrás. A világcsúcsot még mindig a 2016-ban visszavonult Jelena Iszinbajeva tartja 506 centiméterrel, nem most döntik meg. A világ idei legjobbját 492 centiméterrel a brit Molly Caudery érte el, aki már a selejtezőben kiesett. A mezőnyben ott lesz a címvédő amerikai Katie Moon, akinek 495 centiméter a legjobbja.

20:25 férfi diszkoszvetés. A tokiói kettős svéd győzelem nem ismétlődhet meg, mert csak a címvédő Daniel Ståhl indul. A döntőben három jamaicai lesz, ilyen még nem volt. Ott lesz a mezőnyben a litván Mykolas Alekna, aki áprilisban 74,35 méter világcsúcsot ért el.

21:20 férfi 400 méteres futás.

21:43 férfi 3000 méteres akadályfutás. Ez az a szám, ahol 1984 és 2016 között mindig kenyai versenyző nyert, 1992-ben és 2004-ben a dobogóra sem fért fel más nemzetiségű atléta. Tokióban a kenyai Benjamin Kigen már csak harmadik lett, most nem is indul, helyette van másik három kenyai a mezőnyben. A 2020-as győztes marokkói Soufiane El Bakkali is indul, de nem ő a nagy esélyes, hanem a három évvel ezelőtti ezüstérmes, az etióp Lamecha Girma. 2023-ban világcsúcsot futott (7:52.11), idén június óta pedig övé a világ idei legjobb ideje (8:01.63).

A férfi kézilabda nélkülünk folytatódik. A negyeddöntős program: