Lemondásra szólította fel az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a melegek kínzásáról posztoló kalotaszegi esperest

Lemondásra szólította fel Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke Vincze Minya István kalotaszegi esperest, aki a párizsi olimpia megnyitója kapcsán írt arról egy Facebook-posztban, hogy az LMBTQ embereket felnégyelné és megnyúzni, írja a Transtelex.



„Valamennyit élve kiherélni ha még megvannak a tö…k, a lyukaikba égő parazsat tenni, majd élve megnyúzni és végül felnégyelni” – írta Vincze Minya István, az Erdélyi Református Egyházkerület kalotaszegi esperese július 27-én egy Facebook-bejegyzésben, amit a párizsi olimpia megnyitójának sokat vitatott jelenetéből kivágott képkockákból összevágott kollázzsal illusztrált. A bejegyzést a Transtelex vette észre és számolt be róla. Az esperes már korábban is közzétett egy felháborodott bejegyzést, amiben azt írta: „A pohár betelt. Öltözzétek fel az Isten fegyverzetét és irtsátok, vágjátok és küldjétek a pokol tüzébe az ördögnek ezt az elfajult nemzetségét.”



Vincze Minya István emellett számos az olimpiához kapcsolódó álhírt is megosztott és népszerűsített a Facebook-oldalán, és ezek a bejegyzései nemcsak a több mint kétezer ismerőse és követője számára voltak elérhetők, hanem bárkinek, akinek feldobta az algoritmus.



A cikk megjelenése után a lap felhívta Vincze Minya István esperest, aki telefonon megerősítette, hogy sokkolta a párizsi olimpia megnyitója, amit istengyalázásnak tart, és szerinte az LMBTQ-közösség áll mögötte.

Bár elismerte, hogy a bejegyzése túl erősre sikeredett, továbbra is kitartott amellett, hogy az LMBTQ-közösség szándékosan provokál.

A lap Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökét is megkereste, aki nyilatkozatban reagált:

az egyház minden szélsőséget elítél, beleértve azt a fajta szélsőséget is, amit Vincze Minya István kalotaszegi református esperes is képviselt a nemrégiben közzétett Facebook-bejegyzésében. A püspök elmondta, hogy már a Transtelex cikkének a megjelenése után felhívta az esperest, és felszólította, hogy azonnal adja be a lemondását.