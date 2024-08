Fehérorosz harckocsik indultak az ukrán határ felé, hogy reagáljanak az ukrán „provokációkra”

Fehéroroszország harckocsikat vezényelt vasárnap az ukrán határhoz, miután a fehérorosz hatóságok állítása szerint az előző nap az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek - közölte a minszki védelmi minisztérium. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására.

Nem sokkal korábban Aljakszandr Lukasenka elrendelte Homel és Mazir térségének megerősítését az ország délkeleti részén. A csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán „provokációkra”. A fehérorosz diktátor szombaton arról számolt be, hogy több ukrán drónt is lelőttek, és teljes készültségbe helyezték a fehérorosz légvédelmet is, mert mintegy tíz repülőeszköz hatolt be Ukrajna felől az ország légterébe Kaszcjukovicsi térségében.

photo_camera Fehérorosz határőrség az ukrán határon 2023-ban Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A minszki külügyminisztérium szerint ez veszélyes kísérlet, hogy belerángassák a konfliktusba Fehéroroszországot, amely élni fog önvédelemhez való jogával és megfelelő választ fog adni minden provokációra, illetve ellenséges cselekményre. Viktar Hrenyin fehérorosz védelmi miniszter már szombaton jelezte, hogy elrendelték Iszkander típusú ballisztikus rakéták és Polonez típusú rakétavetők térségbe küldését is.

Fehéroroszország persze már rég része a konfliktusnak mint a Kreml legfontosabb szövetségese. Az ukrán külügyminisztérium nem reagált a Reuters megkeresésére, de Andrij Kovalenko, az ukrán dezinformáció elleni központ vezetője a Telegramon azt írta, hogy a határ menti fegyverkezés fokozása „kísérlet arra, hogy segítsék Putyint és eltereljék az ukrán hadvezetés figyelmét”.

Az ukrán hadsereg ugyanis jelenleg meglehetősen elfoglalt. (Reuters, MTI)