Női öttusázóink döntőjével, valamint vízilabda és birkózó bronzmeccsel zárul az olimpia

A második negyedet is ihletett formában kezdte az amerikai kapus, egy támadáson belül négy helyzetünk is volt, gólt nem lőttünk. Weinberg kapus Vámos lövését is fogta, a másik oldalon először Vargát állították ki, majd Vígvárit rossz csere miatt. Cupido kihasználta a magyar hibát, 4-2.

photo_camera Jansik Szilárd Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az első akciógólt mi lőttük, Manhercz Krisztián pattint be szépen. Védekezésben egymás után két jó blokkot is bemutattunk, majd Zalánki úszott meg és harcolt ki ötméterest, de a kapufára lőtte. A negyed végén megint kaptunk egy kiállítást, de ezt az amerikaiak most nem lőttek be, 4-3 a félidőben.