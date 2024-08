Női öttusázóink döntőjével, valamint vízilabda és birkózó bronzmeccsel zárul az olimpia

Az első gólt az Egyesült Államok lőtte, emberelőnyben lőtt Hooper kapufás gólt. Az első előnyünket mi is kihasználtuk, Zalánki Gergő egyenlített ki. Következő amerikai támadás, jött is a következő előny, Vogel ugyan tudta védeni Dodd lövését, de a labda pont hozzá pattant, másodszorra nem hibázott.

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Kicsit káoszos volt az első negyed, az amerikaiak szoros emberfogásban védekeztek, amiből nem tudtunk sok helyzet kialakítani, amit meg igen, azt a kapus fogta. A védekezésünk többnyire rendben volt, de ellenfelünk sokat hibázott elől. A negyed végén kaptunk egy előnyt mi is, az utolsó mérkőzését játszó Varga Dénes gyorsan be is lőtte. Az utolsó másodpercben még pont tudtak időn belül gólt lőni, 3-2 oda.