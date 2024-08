A volt republikánus házelnök szerint Trumpnak abba kellene hagynia Kamala Harris kampánygyűléseinek megkérdőjelezését

Párton belülről kapott kritikát Donald Trump. Kevin McCarthy, az amerikai Képviselőház volt republikánus elnöke Trump Kamala Harris-szel kapcsolatos retorikáját kifogásolta.

McCarthy szerint Trumpnak nem személyében, hanem szakmai oldalról kellene támadnia Harrist. Például abba kellene hagynia a demokrata elnökjelölt kampánygyűlésein résztvevő tömeg nagyságának megkérdőjelezését.

Ehelyett arra kellene fókuszálnia, hogy Harris mit csinált kaliforniai főügyészként vagy a déli határért felelős alelnökként. De az inflációval kapcsolatban is támadhatná demokrata riválisát.

McCarthy úgy gondolja, hogy Harris tökéletes ellenfél Trump számára, mert számos szakpolitikai kérdésben nagyon szélsőséges az álláspontja. Emiatt azt várja a republikánus elnökjelölttől, hogy ne dőljön hátra, és saját szavait fordítsa Harris ellen.

photo_camera Kevin McCarthy Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Bár elsőre merész lépésnek tűnik, McCarthy valójában semmit sem kockáztatott kritikájával. A volt házelnököt ugyanis pont a republikánus párt radikális trumpista szárnya buktatta meg.

McCarthyt 2023 januárjában csak 15. próbálkozásra tudták megválasztani a Képviselőház elnökének, 2023 októberében azonban a trumpisták demokrata támogatással megvonták tőle a bizalmat. Két hónappal később McCarthy képviselői mandátumáról is lemondott, és visszavonult a politikától.

Trump azután kezdett Harris kampánygyűléseivel foglalkozni, hogy a demokrata politikus egyre nagyobb figyelmet kapott a médiától. Miután a demokrata gyűlésekre rendre jóval többen mennek el, mint a republikánusok eseményeire, Trump már arról posztolt, hogy az ott született fotókat AI generálta, és nem is volt ott senki.

Időközben a Trump-kampány veszített is a lendületéből, az okokról és következményekről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The Hill)