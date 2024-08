Több mint egymilliárd forint megy el évente az országgyűlési képviselők iroda- és ingatlanbérlésére

2023 június végétől 2024 nyár közepéig összesen csaknem 526 millió forintért béreltek irodát országgyűlési képviselők, ugyanebben az időszakban lakástámogatásra több mint 532 milliót fordítottak az államkasszából – derült ki a Népszava közérdekű adatigényléséből, amelyet az Országgyűlés sajtóirodájának küldtek.

Az irodabérlés lehetőségével 63 képviselő élt, 2023-ban a legtöbbet (kicsit több mint 11 milliót) a Párbeszédből idén tavasszal kilépett Berki Sándor költötte.

Utána a DK képviselői (Vadai Ágnes, Oláh Lajos, Gyurcsány Ferenc és Sebián-Petrovszki László) jönnek, mind 10 millió feletti összeggel.

A Népszava hozzáteszi: nem feltétlenül egy iroda bérléséből jön ki a végösszeg, Berki neve alatt például három is szerepelt az adott időszakban, ebből a legnagyobb az első kerületi Batthyány utcában egy 126,5 négyzetméteres helyiség - az épület pedig a párt székhelye is egyben. A nógrádi politikusnak van Salgótarjánban és Balassagyarmaton is irodája.

A legdrágább bérleti díjakat amúgy a Demokratikus Koalíció fizeti, havonta 700-850 ezer forint közötti összegeket.

A fideszes képviselők viszont ezzel a lehetőséggel egyáltalán nem éltek, 2022 végén a párt egyhangúan mondta le az összes irodabérlési szerződését.

A lakásbérléseknél már más a helyzet, 2023-ban a 199-ből 93 képviselő élt ezzel a lehetőséggel, 2024. január és június vége között pedig 90. A Népszava által vizsgált ingatlanok mind Budapesten találhatóak, a legnagyobb értékben a KDNP-s Szászfalvi László bérel egy 85 négyzetméteres lakást, amelyért havi 511 ezer forintot fizet az államkassza.

Ez 2023-ban kicsivel több mint 6 millió forintot jelentett, a második helyen nyolcas holtverseny alakult ki, öt fideszes, egy jobbikos, egy DK-s és egy mi hazánkos képviselő is pontosan 5 528 880 forintért bérelt lakást 2023-ban. Ami havonta 460 740 forintos bérleti díjat jelent.



A legjobban ezért a pénzért a fideszes Jakab István járt, ő 169 négyzetméteres lakást kapott, a DK-s Sebián-Petrovszkinak 130, Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének 108 négyzetméteres bérleményre futotta. Tessely Zoltán, Fejér megye 3. választókerületének országgyűlési képviselője 92 négyzetmétert kapott a közel fél milliós havi bérleti díjért, míg a jobbikos Sas Zoltán egy 58 négyzetméteres ingatlanért fizet ugyanennyit.

Mondani sem kell, ezek az összegek bőven túlmutatnak az átlagos lakárbérleti díjakon. Az Ingatlan.com adatai szerint a fővárosi kiadó lakások átlagára havonta 270 ezer forint körül alakul, ami persze kerületenként változik. A legdrágább az V. kerület (ahol egyébként a Parlament is található), ahol az átlag havi 380 ezer forint volt.