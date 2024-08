Miért romlik el az idő mindig augusztus 20. után?

Az időjárás-előrejelzések szerint hamarosan vége a 40 fokot is megközelítő kánikulának, és augusztus végére esik majd 7-8 fokot a nappali csúcshőmérséklet. Lassan már népi jóslatnak számít, hogy az államalapítás ünnepe után „elromlik az idő”. De tényleg így van? Simon Gergővel, a Hungaromet osztályvezető meteorológusával beszélgettünk erről.

Mit jelent, hogy elromlik az idő?

Simon Gergő szerint először is azt érdemes tisztázni, hogy mit jelent az, hogy rosszra fordul az időjárás augusztus 20. után. Mert ha megnézzük például az idei előrejelzést, akkor azt látjuk, hogy a csúcsérték majd általában 28 és 34 fok között alakul. Ez pedig aligha mondható rossz időnek vagy nem nyári időjárásnak. Ha ennél mégis hűvösebb van, az is csak általában átlagos vagy átlag körüli hőmérsékletet jelent, nem pedig kifejezetten hideget. Az elmúlt két évben viszont az volt a tendencia, hogy az átlagnál jóval magasabb hőmérsékletet mértek augusztus 20. után is.

A Hungaromet ábráján megfigyelhető, hogy az elmúlt években, sőt évtizedekben hogyan alakult az augusztus 20-ai időjárás. Az ábrán a strandpapucs jelöli a strandidőt, a piros hőmérő az elég meleget, a zöld trikó az átlagos hőmérsékletet, a kék hőmérő a hűvöset, a kék ing pedig a kifejezetten hideget. Ebből jól látszik, hogy az elmúlt két évben bőven strandidő volt, 2021-ben viszont hűvösebbre fordult az időjárás az átlaghoz képest.



photo_camera Fotó: Hungaromet

Ha nem a strandpapucsos ábrát nézzük, hanem az alatta levő grafikont, abból még inkább kirajzolódik, hogy az elmúlt években augusztus 20. és 31. között az áltagosnál melegebb idő volt. Ezzel szemben 2011 előtt az említett időszakban valóban mintha „elromlott” volna az idő: sok az átlag alatti hőmérséklet, amit az ábrán kékkel jelöltek.

„Régen valóban megállta a helyét az a népi hiedelem, hogy augusztus 20. után elromlik az időjárás, az utóbbi 10-20 évben viszont ez már egyáltalán nem igaz” - mondja Simon Gergő.



A meteorológus szerint megfigyelhető az a tendencia, hogy nem csak a nyaraink egyre melegebbek, de az augusztus 20. és 31. között időszakban is az átlag fölötti hőmérséklet a jellemző. Hozzáteszi, hogy ez persze nem jelenti azt, hogy a jövőben ne fordulhatna elő ismét egy hűvösebb augusztus vége, de ha nagyobb időszakokat vizsgálunk, akkor inkább a melegebb középhőmérséklet felé tolódik a mérce.

Ezt a pár napos időszakot igazán az sem befolyásolja, hogy előtte milyen meleg volt a nyár, mert bármikor jöhet egy olyan ciklon, ami egyik pillanatról a másikra lehűlést hoz.

A kipécézett nap

Fogadjuk el, hogy valójában nem romlik el az idő augusztus 20. után és az utóbbi évek tendenciája szerint még ekkor is bőven strandidő van. A kérdés viszont így is fennáll: miért csökken mégis a hőmérséklet augusztus 20-án az előző napokhoz képest?

„Ha nem lenne államalapítás pont ezen a napon, akkor statisztikai értelemben augusztus 20. egyáltalán nem tartana érdeklődésre számot. Ez olyan mint a karácsony, amikor mindenki azt figyeli, lesz-e hó. Meteorológiai szempontból viszont egyáltalán nincs kipécézve augusztus 20” - magyarázza Simon Gergő.

Hogy az emberek mitől érzékelik mégis hidegebbnek az időt az államalapítás után, magyarázható néhány folyamattal, amelyek általában pont ebben az időszakban zajlanak. A nyári napforduló (június 20.) után hosszabbodnak az éjszakák, ezáltal az idő is jobban le tud hűlni reggelre.

A meteorológus szerint az is elmondható, hogy ha ebben az időszakban jön egy hidegfront, akkor az általában tartósan megmarad. Ezt befolyásolja a nagytérségi helyzet: ha tartós ciklonátvonulás van, akkor ez Magyarország időjárására is hatással lesz. Simon Gergő szerint ezt érzékelhetik úgy az emberek, hogy elromlik az idő, de valójában csak változékony lesz amiatt, hogy benneragadunk ebben a ciklonvonulásban. De mint mondja, ennek a fordítottja is megtörténhet, amikor anticiklon uralja az időjárást augusztus végén. Az utóbbi két évben ez volt a jellemző.

A szakember szerint ráadásul a nyári hónapok közül az augusztus nem a legcsapadékosabb hónap, ugyanis Magyarországa éghajlata szempontjából a június és a július a legcsapadékosabb hónapunk (kivéve, amikor aszály van), augusztusra azonban ez nem jellemző. Így ha augusztus 20-án pont vihar van, azt sem valami felsőbb erő akarja így, csupán helyi záporokról, zivatarokról van szó, amelyek egyébként is jellemzőek egész nyáron.

Címlapkép: Kaufmann Balázs