G7: erősen áron alul vásárolta be magát Mészáros Lőrinc az Atmediába

Erősen áron alul vásárolt részesedést a tévécsatornák reklámfelületeit értékesítő Atmediában, illetve egy azt tulajdonló másik vállalatban 2023 végén Mészáros Lőrinc cégcsoportja - írja a G7.

Az Atmedia a hazai reklámpiac (azon belül is főleg a tévés szegmens) meghatározó szereplője, ez a saleshouse cég felel többek között a közmédia reklámfelületeiért, de kezeli a TV2-csoport csatornáinak reklámidejét is, valamint a portfóliójukba tartozik az ATV, a HírtV és a DikhTv is, közel 50 csatornával állnak kapcsolatban. 2016 után a Habony Árpád hitelezőjeként ismertté vált Tombor Andráshoz tartozott, Mészáros Lőrinc csak 2017-ben vásárolta be magát, és csak tavaly ősszel szerzett egyedüli irányítást felette a Mészáros Csoporthoz tartozó Status MPE Magántőkealap.

A G7 most azt írja, a tavaly őszi tranzakciókat a felek nem verték ugyan nagydobra, néhány információ viszont bekerült a vevő vállalat 2023-as beszámolójába. Ezek alapján pedig Mészáros meglehetősen olcsón vásárolt be.

A vevő cég beszámolója alapján az Atmedia szűk harmadának „beszerzési értéke” 600 millió forint volt, míg a maradék kétharmadot birtokló cég 49,5 százalékos pakettjéért (tehát tulajdonképpen az Atmedia újabb egyharmadáért) mindössze 1,6 millió forintot fizettek. Egy olyan cég egyik harmadáért, aminek az éves nyeresége 1-1,5 milliárd forint.

A G7 érdeklődött a tranzakció részleteiről a Mászáros-csoportnál, de nem kaptak eddig választ, ahogy az ügylet másik résztvevője, a vállalati részesedéseket áron alul értékesítő cég hivatalos emailcíméről pedig hibaüzenetet kaptak csak. Megkereséseikre nem érkezett válasz.